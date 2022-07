Sarà il prossimo allenatore del Nardò. La scelta dettata da esigenze lavorative e di famiglia

Nicola Ragno non sarà più l'allenatore della FC Francavilla. Dopo una stagione strepitosa che ha visto la compagine sinnica della famiglia Cupparo chiudere il campionato di Serie D in seconda posizione e vincere i successivi play off, il tecnico pugliese lascia la guida tecnica. Sarà il prossimo allenatore del Nardò. La scelta dettata da esigenze lavorative e di famiglia. La società sinnica adesso sta valutando il suo sostituto per ripartire nel prossimo campionato da protagonista. "Ci stiamo guardando intorno - dichiara il presidente Antonio Cupparo - e stiamo vagliando alcune possibilità per un valido sostituto. A Nicola Ragno i nostri migliori auguri". Capitolo Serie C per il Francavilla, che dopo la vittoria dei play off ha pensato un attimo ad una categoria superiore.

"Purtroppo per noi la Serie C non è una situazione da prendere in considerazione. Sono stati già fatti numerosi ripescaggi per la categoria, ad iniziare dalle retrocesse. Le nostre condizioni al momento non ci permettono di partecipare ad un campionato superiore, in primis per lo stadio, poi anche per altre situazioni. Nella stagione appena conclusa - conclude Cupparo - abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Adesso godiamoci le meritate vacanze estive".

Claudio Sole