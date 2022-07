L'arbitro iscritto alla sezione AIA di Policoro festeggia la promozione nella categoria del calcio a 5

Il mese di luglio è, come ogni anno, un mese importante per tutto il mondo arbitrale italiano. Il primo luglio è il giorno in cui l’Associazione Italiana Arbitri stila la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la nuova stagione sportiva. Ancora una volta la Sezione di Policoro può festeggiare la promozione di un proprio associato a livello nazionale. Quest’anno è toccato a Franco FERRA che, in virtù della brillante stagione sportiva appena conclusa, è riuscito a staccare il pass per la promozione alla Commissione Arbitri Nazionale di Calcio a 5 (CAN 5).

Diventato arbitro nel 2014, dopo una sola stagione viene transitato al CRA (Comitato Arbitri Regionale), dove mette in evidenza, sin da subito, le sue capacità tecniche. Nonostante i suoi 23 anni, la sua scheda tecnica è già ricca di gare e riconoscimenti di rilievo. Nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, infatti, viene inserito nel progetto UEFA “Talent&Mentor”, percorso che vede protagonisti i giovani arbitri più meritevoli di tutte le regioni italiane. Nel 2019 è chiamato a dirigere la Finale del Torneo delle Regioni, mentre il 29 gennaio 2022 viene designato per la Finale di Coppa Italia Regionale della Serie C/1 lucana. Grande soddisfazione per la Sezione jonica che a nome del Presidente, del Vice Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo Sezionale si congratula con Franco per il traguardo raggiunto, ricordandogli che il “meglio deve ancora venire”.