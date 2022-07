Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Prende il posto di Nicola Ragno che ha guidato i sinnici nella passata stagione

Claudio De Luca è il nuovo allenatore della Fc Francavilla. Dopo la decisione di Nicola Ragno di lasciare la guida tecnica dei rossoblù nei giorni scorsi, la società di Patron Cupparo ha scelto il giovane mister pugliese. Classe 1981, nativo di Castellana Grotte, mister De Luca è il profilo giovane scelto dalla società francavillese per guidare i lucani nel prossimo campionato di Serie D 2022/2023.

Il nuovo allenatore arriva con un buon bagaglio di esperienza, avendo guidato Monopoli e Bisceglie, tra le altre, già in Serie D, compagini come Gravina, Team Altamura, Brindisi e Bitonto, panchine queste intervallate dall’avventura nel settore Giovanile del Bari e con la Sly United, in Promozione, con la vittoria del campionato.