La nuova stagione calcistica 2022/2023 del Potenza Calcio del neo Presidente Donato Macchia sta per avviarsi. Domenica 17 luglio tecnico e calciatori si ritroveranno a Pignola, in località Rifreddo, per iniziare la stagione. Come punto di ritrovo è stato scelto il Giubileo Hotel con struttura di allenamento ubicata presso il vicino campo da gioco in sintetico del Cavaliere Gran Relais (già Tourist Hotel). Al momento non si parla di un eventuale ritiro fuori regione che potrebbe avvenire nelle settimane successive. Da lunedì 18 luglio cominceranno i primi allenamenti e le prime fasi di ossigenazioni e di contatto con i giocatori in arrivo dalla sessione estiva di mercato. La tabella di marcia del nuovo allenatore, Sebastiano Siviglia, prevede l’iniziale attenzione al settore giovanile dove nel corso della stagione si potranno prevedere degli accurati innesti in prima squadra.

Nel frattempo la società è stata rimodellata con nuovi inserimenti nel settore dirigenziale: Amministratore delegato Donato Macchia, il direttore Sportivo Fortunato Varrà, segretario Generale e sportivo Vincenzo D'Ambrosio, responsabile amministrazione Finanza e Controllo Fabio Santarcangelo. Il nuovo team Manager è Giuseppe Lolaico, storico ex capitano rossoblù con una lunga militanza con i colori rossoblù con cui vinse un campionato di Eccellenza acquisendo la promozione in serie D. Poi alla Pro Vercelli in serie C2 con la promozione in C1. Un breve giro sul campo di Cremona per poi tornare a casa con l’ex presidente Postiglione nel 2006. All’interno dello staff tecnico è stato inserito Giuseppe Catalano per i preparatori dei portieri, una vita trascorsa nel calcio lucano, in particolare in rossoblù, dove ha vestito la maglia da giocatore e poi con gradi di allenatore in Serie D e C fino alle ultime 7 stagioni consecutive. Nel 2022-23 festeggerà i trent'anni insieme al leone rampante. Molti i movimenti di mercato in entrata, Francesco Andrea Di Grazia è stato il primo acquisto concluso da Fortunato Varrà, attaccante 1996 con propensione a giocare sulla parte sinistra del campo. Nel 2019, in Serie B con il Pescara.

Dopo due anni, viene ceduto in prestito all’Arezzo mentre lo scorso anno il ragazzo catanese ha giocato in C a Foggia alla corte di mister Zeman. Ma il mercato rossoblù continua ad essere in fermento con tante trattive aperte alcuni delle quali a breve definizione. Nome importante è quello di Antonio Nocerino con l’incarico di allenatore della squadra Primavera e responsabile del settore giovanile Ex calciatore, tra gli altri con le maglie di Juventus e AC Milan , oltre che Nazionale Azzurro; dal 2020 ha guidato come tecnico la selezione Under 15 e assistente allenatore Under 17 dell'Orlando City (Stati Uniti). Nel frattempo restano da definire le prime amichevoli per la fine di luglio inizio agosto. La stagione inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Il 28 agosto il via al campionato. L’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023. I playoff avranno inizio il 30 aprile e termineranno con la classica doppia finale andata e ritorno il 4 e l’11 giugno 2023.

Oreste Roberto Lanza