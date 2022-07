Send by email

Arrivate anche le riconferme per Di Ronza e del capitano Raffaele Nole

Il Francavilla inizia a costruire la squadra in vista della prossima stagione. La società della famiglia Cupparo ha annunciato due nuovi acquisti, si tratta del difensore 27enne Nicola Raimo e del centrocampista argentino 26enne Mauro Marconato. Raimo ex Casarano, lo scorso anno ha giocato a Lanusei collezionando 10 presenze nel girone G fino a dicembre e poi è stato acquistato dal Casarano con 20 presenze condite da un goal. Marconato invece arriva dall'Ugento, formazione che milita nel campionato di Eccellenza pugliese.

Poi nei giorni scorsi sono stati rinnovati i contratti del difensore Luca Di Ronza, del capitano Raffaele Nole, per lui quarta stagione in maglia rossoblù ed è arrivata la riconferma per il difensore classe '89 Nicolao e dell'attaccante classe '95 De Marco, entrambi cresciuti nel vivaio del Francavilla. Formazione ricordiamo che sarà guidata dal tecnico neo arrivato Claudio De Luca.

Claudio Sole