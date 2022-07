Due acquisti di valore ed importanti per arricchire la rosa francavillese

Grande colpo di calciomercato per la Fc Francavilla che nella giornata odierna ha annunciato l'arrivo in riva al Sinni del forte centrocampista Federico Pizzutelli, classe 1995. Originario di Bari, in carriera ha vestito la maglia del Bari a livello di settore giovanile passando poi tra le fila di Bisceglie, Sassari Torres, Savoia, Potenza, Barletta, Vastese, Milano City, Roccella, Campobasso, Matelica e lo scorso anno si è diviso tra Molfetta ed Arezzo. In carriera vanta oltre 170 partite tra serie D e serie C.

Sempre nelle giornata odierna i rossoblù hanno acquisito le prestazioni di Salvatore Esposito, difensore campano classe 2001 ex primavera del Napoli e l'ultima stagione ha giocato a Brindisi totalizzando 35 presenze. Due innesti di valore ed importanti per arricchire la rosa francavillese.