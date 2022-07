Importante operazione di mercato portata a termine dal Direttore generale Vincenzo Greco

L'Az Picerno (serie C) ha comunicato, attraverso l'ufficio stampa, di aver rilevato in prestito dal Crotone Calcio il portiere Gian Marco Crespi. Si tratta di "un'importante operazione di mercato portata a termine - è scritto nel comunicato - dal Direttore generale Vincenzo Greco per l'Az Picerno, che si assicura così le prestazioni dell'Under nato a Udine il 28 giugno del 2001.

Un metro e 89 centimetri per 80 chili di peso, Crespi ha militato nell'ultimo anno in Serie C tra le fila della Pistoiese e due anni fa in Serie A con il Crotone. Crespi ha già all'attivo diversi raduni e convocazioni con l'Under 19 e l'Under 21 B".