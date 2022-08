Nuovi acquisti per la squadra lucana. L’inizio del campionato dovrebbe essere fissato per la prima domenica di ottobre

La Ondatel virtus Matera e’ stata ammessa a partecipare al campionato di C silver in puglia. Saranno quattordici le formazioni che faranno parte del girone e che si contenderanno l’accesso alla C unica del prossimo anno, che con l’attuazione prossima delle riforme dei campionati vedrà’ la silver accorpata alla gold.

Nel girone insieme alla squadra materana ci saranno: Pavimaro Molfetta, Canosa, Dinamo Brindisi, Ostuni, Fortitudo Francavilla, Basket Francavilla, Cus Bari, basket Barletta, pallacanestro Barletta, Fortitudo Trani, Monopoli e Lupa Lecce.

E’ lituano il primo acquisto della Ondatel Virtus Matera. Il club bianco azzurro preparandosi al prossimo campionato, ha infatti sottoscritto un accordo con il giocatore Benas Bagdanovicius, nato a Panevezys (LTU) il 16 giugno 1991, ala/centro di 205 cm, ha iniziato la sua carriera in NKL, la seconda lega lituana, con la maglia del Maresta (2011-2013) dove ha realizzato una media di 7 punti a partita all’età di soli 20 anni. Successivamente ha giocato, sempre in NKL, con le maglie del Suduva, Delikatesas, Lietkabelis e Nafta dal 2013 al 2017 realizzando mediamente 15 punti a partita. La sua migliore stagione in NKL è stata in maglia Delikatesas con 16.8 punti e 9.6 rimbalzi a gara. L’atleta è arrivato in Italia nella stagione 2017/18 chiamato dal Corato con cui ha vinto il campionato di serie C conquistando la promozione in B con una media di 17,1 punti e 7,7 rimbalzi a gara. La stagione successiva ha conquistato la sua seconda promozione in B con il Ruvo di Puglia (17.7 punti e 7,5 rimbalzi). Nel 2019/2020 ha firmato con il Molfetta, sempre in C gold, dove fino alla sospensione di marzo, causa covid, ha contribuito al primato in classifica della squadra pugliese con 17,2 punti e 9 rimbalzi a gara. Nel 2020/2021 è tornato a Corato dove, tra alti e bassi e le interruzioni da covid, ha giocato 15 partite realizzando di media 13 punti e 9 rimbalzi.Nella stagione 2021/2022 invece ha giocato nella Juve Caserta in C gold Campana, dove ha realizzato 16 punti di media a partita disputando 31 match, e portando la sua squadra in semifinale play off.La Ondatel ha già dichiarato anche l’ingaggio del lituano Mantvydas Stašelis, assicurandosi così uno dei giocatori più ambiti e talentuosi in circolazione e battendo la concorrenza di molti club nel panorama nazionale della Serie C Gold. Stašelis, classe 1994, è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, con il quale nel 2011/2012 ha partecipato alla Euroleague Basketball Next Generation. Nel corso degli anni giovanili, l’esterno può vantare anche diverse convocazioni con la maglia della nazionale lituana. Dal 2013/2014 al 2014/2015 veste la maglia dello Jazz Diretma, in seconda divisione lituana dove viaggia a quasi 12 punti di media in 63 partite. Nel 2015/2016 vola in Spagna dove veste i colori del Logrono e del Leon, per poi far rientro in patria con la maglia del Palangos Kursiai e del Telseai, entrambe formazioni militanti nel campionato di A2.L’esordio in Italia per la prima volta l’ha realizzato a Salerno in C Gold nel 2018 dove, con oltre 20 punti di media, trascina i compagni ai playoff, mentre è arrivato in Puglia l’anno successivo realizzando la fortuna della Pavimaro Molfetta in Serie C Gold: è leader nella classifica marcatori con 22 punti di media, mettendo insieme cifre incredibili tirando con il 68% da 2 e il 45% da 3 in quasi 36 minuti a partita. Solo l’emergenza Covid ha fermato la vittoria sul campo dei biancorossi. Nella stagione 2020/21, ha trascinato Pescara alla finale per la conquista della Serie B con 15 punti a partita nella C Gold abruzzese. Nella stagione 2021/2022 ha trascinato la Dinamo Brindisi alla vittoria del campionato di C silver Puglia realizzando 781 punti in 32 match disputati.Ulteriore nuovo ingresso per Virtus è quello di Franco Migliori, giocatore argentino di nascita e di nazionalità italiana.L’atleta ha militaro nella Bipop di Reggio Emilia per poi passare per due anni nel 2005 e nel 2006 alla Pepsi Caserta. Nell'estate del 2007 Massimo Bianchi allenatore del Teramo e Carlo Antonetti lo hanno voluto fortemente a Teramo per le sue grandi doti da tiratore. Nel 2008 è passato alla Prima Veroli. A fine luglio 2010 ha poi firmato un contratto con la Aurora Basket Jesi. Dopo due anni passati in Argentina con il Boca Juniors, il 16 dicembre 2013 è tornato all'Aurora Basket Jesi. A gennaio 2015 invece ha lasciato Jesi per trasferirsi all'Olimpia Matera in A2 Silver. Nel 2017-2018 è stato dichiarato il miglior marcatore della Serie B, con 19,8 punti di media. Il 18 luglio 2018 è diventato la nuova ala titolare del Montecatini Basketball.Tra i talentuosi giocatori della Ondatel Virtus Matera riconfermati: l’amato ed insostituibile capitano della squadra Michele Castoro, i giocatori già distinti in serie D per passione e spiccate capacità Mattia Stano, Marco Spada e Giovanni Alecci.

