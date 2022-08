Un test importante per le formazioni che sono scese in campo in vista della partenza dei campionati

Calcio d'estate allo stadio "Gian Battista Rossi" di Senise tra i padroni di casa del Real Senise, il Potenza e la Fc Francavilla. Un test importante, in vista della partenza dei rispettivi campionati, per la classica sgambata utile per tutti. Un triangolare che ha visto prevalere in una sorta di differenza reti la formazione del Potenza calcio.

Potenza Calcio - Asd Real Senise 6-0

Reti: 10'-12'-16' Cargnelutti, 23' - 31' - 36' Emmausso

Potenza Calcio: Greco; Polito, Cargnelutti, Legittimo, Rillo; Meola, Costa Ferreira (C), Del Pinto; Schimmenti, Emmausso, Volpe. All. Sebastiano Siviglia

Asd Real Senise: Gasparini, Pirrone A , Tufo, Marino, Spaltro, Tacco, Polito, Donadio, Volpe, Pirrone F., Riseto, Tedesco. All. Moreno Marcelli.

Potenza Calcio - FC Francavilla 1-1

Reti: 32' Di Grazia (r), 41' Pezzi

Potenza Calcio: Gasparini; Carbone, Gyamfi, Girasole, Celesia; Laaribi, Costa Ferreira, Riccardi, Di Grazia, Emmausso, Volpe.

FC Francavilla: Maione, Esposito G., Nicolao, Pizzutelli, Pezzi, Di Ronza, Buchicchio, Marconato, De Marco, Nolè, Esposito A. All. Claudio De Luca

FC Francavilla - Asd Real Senise 2-0

Reti: 17' Gentile, 27' Marconato.

Foto di Alfonso Latocca.