"Tutta questa partecipazione e il coinvolgimento di tanti tifosi mi rende orgoglioso di essere lucano”

Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha premiato con una targa il lucano Domenico Acerenza, campione europeo sui 10 km di nuoto in acque libere. La premiazione è avvenuta nel salone delle cerimonie della Prefettura.

Alla presenza anche di alcuni dirigenti della Polizia di Stato, l'atleta delle Fiamme Oro ha visto riconosciuti "i suoi valori sani di disponibilità, resistenza al sacrificio e di genuinità, tipici del popolo lucano", come ha spiegato il prefetto. "Tutta questa partecipazione e il coinvolgimento di tanti tifosi mi rende orgoglioso di essere lucano e farò di tutto per portare in alto questa terra". Queste le dichiarazioni di Acerenza, nel corso della cerimonia di premiazione.