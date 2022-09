In campo un Potenza poco consistente con reparti scollati tra di loro

Al Marcello Torre di Pagani Gelbison- Potenza 1-1. Un punto in due partite per la Gelbison Cilento club di Vallo Della Lucania che affronta il Potenza, due punti in due incontri, in una sfida totalmente inedita tra i professionisti. Tra le file dei campani diversi ex rosso-blù come il magazziniere Oliva, il segretario del settore giovanile Avella, il direttore generale Canale, il difensore Cargnelutti e l'esterno offensivo Faella che fece una comparsata a Potenza durante la gestione Vertolomo e Vangone nel 2016.Siviglia con il suo4-3-3 Matino e Girasole centrali, Polito e Celesia sulle corsie laterali. A centrocampo torna il capitano Sandri che si allinea con Gaetano Logoluso e Laaribi. Attacco con Cataruno, Emmausso e Volpe. Padroni di casa con il 3-4-3 in attacco ritorna De Sena dietro Sorrentino e Graziani. Ben 170 tifosi in curva per il Potenza per un totale di presenti di ben 300. Pronti, via. Prima senza azioni di rilievo con i padroni di casa più propositiva rispetto agli ospiti guardinghi e attenti a ripartire in contropiede.

Al 19′ occasione importante per i padroni di casa: girata di Sorrentino da ottima posizione alta. Qualche minuto dopo risponde il Potenza con una grande occasione per il vantaggio: gran contropiede di Emmausso che trova Volpe. Il numero 77 rientra sul destro e sfodera un tiro a giro che si stampa sull’incrocio dei pali per quello che sarebbe stato un grandissimo goal. Gelbison che controlla bene la squadra ospite e al 27’ va in vantaggio: punizione di De Sena che si insacca in rete nulla può Gasparini. Al 42’ doppia occasione per i padroni di casa. Prima ci prova Gilli che colpisce il palo, poi il portiere del Potenza si salva sulla ribattuta di testa di Bonalumi. Prima di andare negli spogliatoi è ancora la Gelbison a creare pericoli al Potenza con Graziani che colpisce il palo con Graziani con una palla proveniente da una punizione del capitano Uliano. Prima frazione con il meritato vantaggio dei padroni di casa. Seconda frazione, Siviglia corre ai ripari mettendo dentro Rillo e Del Sole e Belloni al posto di Celesia, Emmausso e Sandri. Stessa cosa anche la Gelbison che manda in campo Sane e Kyerematengal posto di Sorrentino e De Sena. Potenza che cerca il pareggio ma l’offensiva si rivela poco concreta.

Padroni di casa che cambiano modulo passano a 3-5-2, più coperti a centrocampo con Faella al posto di Fornito e Marong e Citarella al posto di Nunziante e Uliano. Al 75’ la Gelbison si trova in dieci a causa dell’espulsione del numero 7 Graziani per un fallo poco ortodosso verso un avversario. Potenza che a questo punto cerca il tutto per tutto per non perdere la corsa vero il pareggio. Siviglia mette in campo Schimmenti e Del Pinto mandando in panchina Laaribi, non adatto in cabina di regia e Volpe che ha fatto quello che poteva. Il tempo che passa diventa tiranno per il Potenza che non demorde ma alla fine del tempo di recupero, ben 6’, arriva l’inatteso pareggio con Matino. Potenza da rivedere nei vari reparti, nel solo primo tempo ha messo in luce poco equilibrio tra difesa e centrocampo. Brutto Laaribi, poco presente Caturano (fallisce un calcio di rigore al 91’) Emmausso non pervenuto. Buona la prova della Gelbison; con onesta meritava i tre punti.

GELBISON - POTENZA 1-1

GELBISON (3-4-3): Vitale, Cargnelutti, Gilli, Graziani, Uliano (29' st Citarella), Sorrentino (12' st Kieremateng), De Sena (12' st Sane), Fornito (22' st Faella), Bonalumi, Loreto, Nunziante (29' st Marong).

A disp: D'Agostino, Cannizzaro, Onda, Paoloni, Mesisca, Savini, Correnti, Di Fiore, Statella. All: Gianluca Esposito.

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Celesia (1' st Rillo), Matino, Emmausso (1' st Del Sole), Sandri (17' st Belloni), Caturano, Polito, Laaribi (33' st Del Pinto), Logoluso, Girasole, Volpe (33' st Schimmenti). A disp: Alastra, Gyamfi, Del Pinto, Di Grazia, Armini, Riccardi, Verrengia, Steffè, Carbone, Talia, Schimmenti. All: Sebastiano Siviglia.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1

RETI: 27' pt De Sena (G), 50' st Matino (P).

Note: Ammoniti: Vitale, Gilli, Sane, Esposito dalla panchina (G), Laaribi, Girasole, Del Sole (P). Espulsi: al 30' st Graziani (G). Caturano al 46' st fallisce un penalty. Angoli 4-1. Recupero 1' pt, 6' st.

Oreste Roberto Lanza