“Dai qui partirà la nostra campagna abbonamenti “Cresciamo a pane e basket. Per noi lo sport è lievito per il nostro territorio”

Alla vigilia del nuovo campionato, inaugurata oggi a Matera Casa Virtus in via Aldo Moro, a due passi dal Palasassi dove questa sera si inaugura con un quadrangolare ad ingresso gratuito la nuova stagione cestistica. Di seguito il programma per il “Memorial Lapolla”:

SABATO 17 SETTEMBRE

17.30 Libertas Basket Altamura - Basket Barletta

19.30 Ondatel Virtus Matera - Academy Basket Potenza

DOMENICA 18 SETTEMBRE

17.15 3^ e 4^ posto

19.30 1^ e 2^ posto

Il capitano della squadra Michele Castoro brinda al nuovo inizio augurando alla squadra divertimento e passione costante: “Questa è Casa Virtus, uno store, un punto di ritrovo per tutta la famiglia Virtus. Spero riusciremo tutti a divertirci e a divertire il pubblico con i nostri successi. Noi ci divertiamo quando vinciamo, quindi l’augurio è questo. La nostra nuova squadra ha tutte le carte in regola per arrivare in vetta e noi è li che puntiamo. Un grazie immenso con la speranza che il popolo materano possa sostenerci in tutte le gare, con un pubblico sempre più numeroso. Da capitano cercherò sempre di dare l’esempio e di trascinare la squadra verso l’obbiettivo che la società ha prefissato”.

Presente all’inaugurazione della nuova sede Eustachio Papapietro Presidente della Ondatel Virtus Matera che entusiasta del progetto dichiara: “Abbiamo deciso di investire per realizzare il prima possibile il nostro sogno: riportare il basket materano ai livelli che merita. È nata una squadra capace di essere protagonista che anche quest'anno non sarà facile da affrontare per chiunque. La VIRTUSè ormai una famiglia di atleti, allenatori, è formata da uno staff di volontari fatto che sacrifica il loro tempo per una passione comune con l'obiettivo di migliorarsi. Far parte della famiglia Virtus significa utilizzare ed esaltare i valori positivi ed universali dello sport per educare e far crescere i nostri ragazzi e la comunità in cui vivono. Per noi lo sport è lievito per il nostro territorio per questo abbiamo pensato di creare una vera e propria" Casa Virtus", non solo uno" store, ma un luogo di incontro per il mondo del basket e per promuovere iniziative collaterali oltre che a sostenere la campagna abbonamenti. Occorre investire nello sport. Crediamo che lo sport, attraverso il suo ruolo educativo "profondo", può svolgere una funzione sociale positiva”.

È Alessandro Fontana, Progect Manager di Alessandro Fontana Studio, che si è occupato della progettazione della sede inaugurata questa mattina: “Lo spazio si divide fondamentalmente in due parti, l’ingresso - illuminato da ampie vetrine che oggi si affacciano su via Aldo Moro ed in futuro si spera anche su Piazza della Visitazione - sarà adibito ad area commerciale, con una zona brandizzata Virtus ed una zona per lo streetweb, mentre, nella parte retrostante, sono stati allestiti gli uffici della società, con una zona esclusiva a disposizione dell’area tecnica e del gruppo squadra, in cui potranno anche aver luogo le riunioni tecniche pre partita. Con questa sede la Virtus ha voluto dare e dedicare alla città di Matera e ai materani un imprinting familiare, un contenitore di tutti quelli che sono i principi e gli obiettivi della Virtus Matera Group”.

Trionfa in alto, appena dentro la sede, il nuovo logo della Ondatel Virtus Matera, ideato da Claudia Fontana Art Director che ci racconta il perché del restailing e a cosa è ispirato il logo: “Quando abbiamo saputo che la squadra aveva conquistato la serie C, abbiamo deciso di mandare un messaggio forte di appartenenza a tutta la città, ovvero, il senso è che tutto ciò che è stato messo in campo e sarà messo in campo da parte del gruppo, dall’impegno alla passione è si per la squadra, per la società ma anche per la città, per dare un punto in più d’orgoglio. Per integrarci anche a livello culturale con la città di Matera abbiamo pensato di fare questo restailing del logo ispirandoci allo stemma della città stessa, all’icona del bue inserito così anche nel nostro stemma con le due spighe di grano, che richiama la V di Virtus, la V di Vittoria e di tutti i Valori positivi che ad esso si collegano. Abbiamo voluto creare un simbolominimal, allo stesso tempo visibile, riconoscibile ma che potesse essere anche vestibile, perché ti rivelo che uno dei nostri progetti è quello di creare una linea di abbigliamento Virtus per vestire la Virtus e i tifosi della squadra dai più piccoli ai più grandi, motivo per cui abbiamo voluto creare uno spazio dedicato anche ad uno Store Virtus. Il nostro obiettivo era quello di creare un’icona che legasse la squadra Ondatel Virtus Matera allo stesso tempo alla città, a casa Virtus, al gruppo ed alla Fondazione e direi che le conferme che oggi arrivano sono per noi grande motivo di orgoglio”. Il coach Conterosito ha espresso grandi aspettative per la squadra, composta da giovani cestisti motivati e di qualità, che a suo avviso posseggono tutte le qualità necessarie per fare bene e regalare grandi ed ulteriori importanti soddisfazioni.

Il ROSTER: Benas Bagdonavicius (ala pivot), Statelis Mantvydas (ala guardia), Franco Migliori (ala) un gradito ritorno, Michele Castoro (guardia), Mattia Stano (play guardia), Giovanni Alecci (ala pivot), Marco Spada (guardia), Santiago Nesman (ala), Francesco De Mola (play guardia), Giuseppe Cifarelli (ala), Mattia Nuzzi (play guardia), Marian Cochela (pivot), Marco Clemente (ala), Angelo Samuele Carpignano (playmaker), Stefano Basanisi ( play guardia) figlio d'arte…, Alessandro Bianchi (guardia).

STAFF Tecnico: Antonio Conterosito, allenatore, Massimiliano Di Caro,assistente dell'allenatore, Luca Papapietro preparatore fisico, Valerio Antezza, preparatore fisico. Presidente: Eustachio Papapietro. Team manager: Cistiano Grappasonni.

Silvia Silvestri