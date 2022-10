Lucani che sbagliano con Diop e Santarcangelo la palla del pareggio

Al Curcio Az Picerno- Monopoli 1-2. Seconda sconfitta casalinga per la Leonessa dopo quella del 18 settembre scorsa con i corallini della Turris. Parte di gran carriera il Picerno che cerca da subito di sbloccare la gara senza riuscirci. Dopo dieci minuti di gioco doppia occasione per la Leonessa con palla respinta sulla linea. Reginaldo ci prova su punizione con la sfera che supera la barriera ma non centra la porta.

Viteritti la mette in mezzo, De Franco sporca la sfera che per poco non inganna Crespi. Monopoli che non si fa ingabbiare con una difesa alta. Al 32’ pugliesi in vantaggio con Montini: De Santis pesca Fella che al limite apparecchia per il compagno di squadra. Aggancio con il sinistro e tiro che non lascia scampo a Crespi. In precedenza Nocchi aveva parato un rigore a Esposito del Picerno. Il Monopoli sul ritrovato morale cerca la rete del raddoppio con Fella che prova a siglare il gol della giornata calciando da lontanissimo, Crespi recupera la posizione in tempo e salva. Picerno che le tenta tutte per raddrizzare l’incontro ma si va negli spogliatoi con il vantaggio ospite. Seconda frazione con i Lucani all’attacco per l’obiettivo di riprendersi l’incontro è il difensore pugliese Bizzoto a togliere la palla dai piedi di Reginaldo. Monopoli più effervescente con Montini e Fella che cercano il raddoppio.Ci prova ancora il Picerno con Pitarresi che mette in mezzo una palla per Reginaldo che di testa non trova la porta di pochissimo. Poi ci prova Golfo di testa la piazza all’incrocio dei pali, grandissima risposta di Nocchi. Monopoli che si difende bene e riparte e al 69’ raddoppia: errore dei padroni di casa, Crespi esce in scivolata ma serve Piccinni che la mette in rete. Pitarresi prova a riaprirla, ancora Nocchi a dirgli di no. A dieci minuti dal termine lucani che tentano di riaprire l’incontro. All’85’ è Diop la speranza per il Picerno: palla in mezzo con Diop che anticipa l’avversario diretto e supera Nocchi. Nei minuti finali è proprio Diop a mandare all’aria la palla del pareggio. Poi è Santarcangelo a calciare la palla che finisce sulla traversa della porta degli ospiti facendo gridare al goal. Finisce con la vittoria dei pugliesi, lucani che meritava ampiamente il pareggio.

PICERNO-MONOPOLI 1-2

AZ PICERNO (4-3-3): Crespi; Novella (46’ Finizio), De Franco, Montesano, Monti; Kouda (59’ Gerardi), Dettori (80’ De Ciancio), Pitarresi; Esposito, Reginaldo (75’ Santacarcangelo), Golfo (80’ Diop). A disp: Albertazzi, De Cristoforo, Allegretto, Liurni, D’Angelo, Garcia, Pagliai. All: Longo.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Nocchi; Viteritti, De Santis, Bizzotto, Falbo; Rolando (57’ Starita), De Risio, Vassallo, Bussaglia (60’ Piccinni); Fella (57’ Simeri), Montini. A disp: Avogadri, Iurino; Pinto, Fornasier, Corti, Manzari, Piarulli, Cristallo. All: Laterza.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Reti: 32’ Montini (M), 69’ Piccinni (M), 85’ Diop (P).

Note : Ammoniti: Bizzotto (M), Monti (P), Esposito (P), Dettori (P), Gerardi; recupero 4’ p.t., 4’ s.t; angoli 6-3; al 32’ Nocchi neutralizza un calcio di rigore ad Esposito.

Oreste Roberto Lanza