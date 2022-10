Seconda frazione di gioco con un grande acquazzone improvviso sul Partenio che crea problemi alle squadre

Al Partenio Avellino- Potenza 2-0. Avellino, reduce dal ko di Latina per 1-0, 4 punti all’attivo, fermo al 15esimo posto a pari merito col Foggia. Il Potenza, unica squadra imbattuta del girone C insieme Catanzaro e Crotone, al 12esimo a quota 5 sempre con pareggi. Nell’ultimo incrocio al Partenio, gol vittoria firmato da Carriero. Rossoblù che vincono in Campania dal 2019, finì in quel caso 2-0 per i lucani. Pronti, via. Parte di corsa il Potenza con pressione sul centrocampo irpino. Al 4’ subito un’occasione: Emmausso prende palla sulla tre quarti di sinistra. Si districa in una selva di gambe e prova il diagonale velenoso che è facile presa di Marcone. Sei minuti dopo alla prima occasione c’è il vantaggio dell’Avellino: Casarini prende palla dal limite dell’area, non ci pensa due volte e fa partire la bordata rasoterra che si infila alla destra di Gasparini che ha più di una responsabilità per un tiro forte ma non imprendibile. Un minuto dopo reazione dei lucani che sfiorano il pareggio: Rillo fa partire un cross in area che è preda di Del Sole, il suo tiro viene smorzato da Auriletto. Marcone è attento e blocca. Al 18’ minuto c’è una rete annullata al Potenza: Talia vede un bel taglio di Del Sole dalla destra e lo serve, botta al volo e gol. Il Signor Bordin su segnalazione dell’assistente Ricciardi annulla per posizione di fuorigioco. Al 27’ i Lupi irpini spaventano il Potenza: triangolazione Ceccarelli-Casarini-Ceccarelli, diagonale potente di quest’ultimo e respinta di Gasparini. Al 45’ c’è un rigore non fischiato ai padroni di casa: Gasparini atterra in area Ceccarelli. Il rigore sembra netto a tutto lo stadio tranne al Signor Bordin che lascia correre perché ritiene che il calciatore biancoverde sia scivolato da solo. Dopo un minuto di recupero tutti negli spogliatoi con il vantaggio dell’Avellino. Seconda frazione di gioco con un grande acquazzone improvviso sul Partenio che crea problemi alla squadra perché il manto erboso sintetico fa schizzare la palla all’impazzata. Al 60’ Avellino pericoloso: scambio Ceccarelli-Ricciardi. Quest’ultimo vede Casarini al limite dell’area e lo serve. La sua botta viene respinta dalla difesa lucana. Avellino che continua ad avere il comando delle operazioni e lucani che fanno fatica a gestire la palla. Al 64’ Avellino raddoppia: Ricciardi vola sulla destra e mette al centro una bella palla sul secondo palo. Acrobazia di Russo che in mezza girata buca Gasparini. Potenza che si rivede solo al 70’ con Di Grazia che riceve una buona palla sulla sinistra, ma la sua conclusione diventa un assist per Caturano che perde l’attimo e il suo tiro termina sul fondo. Ultimo tentativo è del Potenza all’84: botta di Volpe dalla distanza, l’Avellino si salva con una deviazione in corner. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi con la vittoria dell’Avellino che ha meritato i tre punti. Un buon Potenza che perde la sua imbattibilità e dovrà fare degli aggiustamenti sulle corsie laterali e la difesa in vista dell’arrivo al Viviani del Pescara che oggi ha dovuto subire un pareggio dall’ostico Monterosi.

AVELLINO-POTENZA 2-0

Avellino (4-3-3): Marcone, Ricciardi, Russo, Aya (K), Ceccarelli, Casarini Vk), Matera, Ricciardi, Trotta (69' Gambale), Auriletto, Moretti.

A disp: Pane, Rizzo, Tito, Garett, Murano, Maisto, Illanes, Zandrea, Micovchi.

All: Roberto Taurino.

Potenza (4-3-3): Gasparini, Rillo, Gyamfi, Del Pinto (K) (55' Riccardi), Emmausso, Caturano (Vk), Del Sole (55' Di Grazia), Legittimo, Steffè (73' Laaribi), Talia (73' Volpe), Girasole. A disp: Alastra, Celesia, Sandri, Armini, Polito, Belloni, Logoluso, Verrengia, Masella, Schimmenti.

All: Siviglia Sebastiano.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Marcatori: 10' Casarini (A), 64 Russo (A)

Note: gol annullato al Potenza (Del Sole) per fuorigioco. Ammoniti: 37'Auriletto (A) Recupero: 1' pt; 5’st

Oreste Roberto Lanza