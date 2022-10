Succede tutto nella ripresa, 5 reti e partita in bilico fino al gol di Grossi. Bianconeri attesi a Taranto

Un bel derby molto equilibrato quello giocato sabato, sul neutro di Policoro tra il Futsal Senise e il Bernalda Futsal. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo interessante e giocato in modo maschio dalle due squadre. Dopo neanche un minuto è Grossi a portare in vantaggio gli ospiti e a raddoppiare intorno al quarto minuto. Gli uomini di Masiello non si danno per vinti e accorciano le distanze con Stigliano con un super gol di sinistro sotto l’incrocio (poco prima espulso Carlos Alberto e bianconeri per due minuti in quattro). Sempre con l’uomo in meno ci pensa De Fina a pareggiare con una bordata che batte l’estremo difensore ospite. Al tredicesimo arriva il gol partita realizzato ancora da Grossi che insacca da pochi passi una palla ben messa in mezzo. Termina 2-3 per il Bernalda Futsal. Ora i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Taranto.

FUTSAL SENISE-BERNALDA FUTSAL (0-0) 2-3 Reti: 0’36’’ st e 3’50’’ st Grossi (B), 5’18’’ st De Fina (S), 5’44’’ st Stigliano, 13’ 25’’ st Grossi (B)

FUTSAL SENISE: Nucera, Guerriero, De Fina, Capalbo, Da Costa, Iorio, Novellis, Stigliano, Bruno, Iacovino, Urgo, Grandinetti. All.: Masiello

BERNALDA FUTSAL: Scarpinato, Plati, Grossi, Ziberi, Andrade, Fusco, De Pozzo, Damelio, Dilucca, Lemma, Brescia, Meric. All.: Volpini

Arbitri: Ranieri e Cundò di Soverato. Cronometrista: Petroccelli di Policoro

Note: al 5’22’ st espulso Da Costa per doppio giallo. Ammoniti: 14’30’’ pt Grandinetti (S), 19’03’’ pt Da Costa, 7’44’’ st Dilucca (B), 18’32’’ st Ziberi (B)