Decidono la gara i due ex Lescano e Cuppone. Squadra in crisi

Al Viviani Potenza- Pescara 1-3. Per la prima volta nella storia il Pescara espugna il campo del Potenza. A decidere i due ex della sfida, Lescano e Cuppone, prima di Crecco (autore del tris). IlPescara ha mostrato più collettivo, carattere e la giusta determinazione che non deve mai mancare se si vuole portare a casa la vittoria. L’allenatore del Pescara Colombo conferma il suo 4-3-3 con Palmiero dal primo minuto. Siviglia con il Potenza a quota 5 a secco di vittoria con solo pareggi inefficaci, schiera l’ex Di Grazia e Polito a centrocampo. In attacco Volpi e Girasoli. Pronti, via. La prima chance è del Potenza dopo appena due minuti: ripartenza di Volpe su errore di Milani l’attaccante mette in mezzo ma Boben spazza dall’area. Al 4’ ci prova Lescano del Pescara con un forte destro ma Gasperini manda la palla sopra laporta. Pescara in palla, lucani che si difendo. Al 6’ Pescara in vantaggio con Lescano ancora con il suo destra batte in maniera micidiale e manda la palla alle spalle di Gasperini.

Potenza si fa vedere soltanto al 9’ con Volpe che calcia dal limite ma il portiere del Pescara Plizzaripara. Al 15’ corner per il Potenza batte Di Grazia palla che finisce in mezzo all’area ma non c’è nessuno che intercetta la sfera. Al 21’ c’è una ripartenza degli abruzzesi con Cuppone che arrivato in area calcia alto sulla porta di Gasperini.Al 23’ occasione per il Pescara per raddoppiare: lancio del portiere Plizzari palla che finisce sui piedi di Desogus che salta Polito e tutto solo in area lucana ma sbaglia la conclusione con palla che finisce sul fondo. Al 28’ c’è il pareggio del Potenza: corner dalla destra primo colpo di testa di Di Grazia e poi di Matino che insacca la palla all’incrocio del secondo palo. Il Pescara non ci sta è insiste pressa l’area lucanacon lanci lunghi e ben mirati per i suoi attaccanti. Prima della fine della frazione di gioco trova il vantaggio. Le lancette dell’orologio segnano il 45’ quando c’è l’imbucata di Lescano per Cuppone che insacca nell’angolino basso del primo palo. Si va negli spogliatoi con il vantaggio del Pescara. Ripresa che inizia con il Potenza che mette in campo Armini e Steffè al posto di Polito e Del Pinto. Al 56’ è sempre il Pescara a tenere il pallino del gioco. Al 56’ Palmiero appoggia per Desogus per Kolaj palla che finisce fuori.All’80’ si fa vedere il Potenza ancora con Di Grazia che carica il destro dal limite ma la difesa ospite ribatte. All’83’ è Cuppone a mandare la palla sulla traversa di Gasperini. All’87’ ci prova ancora il Potenza con Emmausso che in area calcia la palla in rete ma è bravo Plizzari a respingere. Al 92’ il Potenza potrebbe pareggiare con Del Sole che a porta sguarnita calcia fuori. Al 96’ il Pescara segna la terza rete con Luigi Crecco che segna a porta vuota dopo una lunga azione iniziata dal limite di centrocampo.Dopo otto minuti di recupero si va negli spogliatoi con la vittoria del Pescara e con il Potenza che è arrivato al capolinea per effettuare una giusta e dovuta riflessione.

POTENZA - PESCARA 1-3



POTENZA (4-3-3): Gasparini, Rillo, Matino, Del Pinto (1' st Steffè), Sandri (26' st Belloni), Caturano, Di Grazia (35' st Emmausso), Polito (1' st Armini), Laaribi, Girasole, Volpe (15' st Del Sole). A disp: Uva, Celesia, Riccardi, Legittimo, Logoluso, Verrengia, Masella, Talia, Schimmenti.

All: Sebastiano Siviglia.



PESCARA (4-3-2-1): Plizzari, Milani, Palmiero (18' st Aloi), Lescano, Brosco, Boben, Mora (36' st Crecco), Krajas, Desogus (18' st Kolaj), Cuppone (46' st Ingrosso), Cancellotti. A disp: Sommariva, D'Aniello, Vergani, Delle Monache, De Marino, Tupta, Saccani, Germinario.

All: Alberto Colombo

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

6'pt Lescano,28' Matino (PO), 45' Cuppone, , 96’Crecco (PE)

NOTE:. Spettatori 2529, di cui 197 nel settore ospiti. Ammoniti: Caturano, Armini, Emmausso, Siviglia dalla panchina (PO), Lescano, Mora, Brosco (PE). Angoli: 8-5. Recupero: 1' pt, 6' st.

Oreste Roberto Lanza