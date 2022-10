La squadra di Longo ha sbagliato poco e gestito bene i momenti offensivi della squadra di casa

Allo stadio Romeo Menti Juve Stabia- Az Picerno 1-0. Alla settima la Leonessa subisce una sconfitta grazie ad un eurogol da parte del giocatore più rappresentativo delle Vespe. Una sconfitta che ha il sapore amaro per i lucani, un pari poteva stare bene. Pronti, via. Al 2’ sono i padroni di casa a farsi vedere dalla parte di Crespi: Ricci apre per Pandolfi che tira ma la palla viene facilmente parata dall’estremo difensore del Picerno. Un minuto dopo è Maggioni che ci prova con un velenoso tiro parato ancora da Crespi. Al 9’ si fa vedere il Picerno con un’azione pericolosa: colpo di testa di De Cristofaro e palla che esce di pochissimo dopo una parata difficoltosi di Barosi. Al 22’ si infortunio per Ricci della la Juve Stabia, al suo posto entra Bentivengna che si piazza a sinistra con Silipo a destra e Pandolfi al centro: Juve Stabia con il 4-3-3. La restante parte della prima frazione del gioco e tutto un batti e ribatti nell’area di mezzeria del campo con i padroni di casa che cercano il vantaggio e i lucani a difendersi in maniera composta. In pieno recupero va annotato un cross di Mignanelli con colpo di testa Caldoredi.

Si va begli spogliatori in parità con la Juve Stabia ben imbrigliata dai lucani con l’allenatore Longo che ha dato molta densità all’interno del centrocampo blindando la propria difesa. Ripresa che si apre con i padroni di casa all’attacco per tentarla di sbloccare. Al 48’ cross di Gerbo e colpo di testa di Bentivegna che spreca un’occasione interessante. La Juve Stabia ci prova ancora al 57’ al 65’ e al 66’ con Bentivegna ma la sfera viene sempre neutralizzata dalla difesa lucana. Al 67 Juve Stabia in vantaggio: Mignanelli, sugli sviluppi di un ennesimo calcio d’angolo, c’è un gran tiro dal limite che manda la palla all’incrocio dei pali che sorprende anche l’incolpevole Crespi. Una sorta di goal da cineteca. Tenta di reagire il Picerno per cercare il pareggio. Ci Prova prima Diop al 78’ con un tiro dalla distanza con esito poco incoraggiante, poi Gerardi al 91’ da un calcio d’angolo con un tiro parato da Barosi. Nei cinque minuti di recupero è sempre il Picerno a cercare la parità senza riuscirci. Finisce un incontro con il Picerno che ha ben saputo gestire l’incontro ma la sfortuna non è stata dalla sua parte. La squadra di Longo ha sbagliato poco e gestito bene i momenti offensivi della squadra di casa. Nel secondo tempo quando i padroni di casa si sono allungati per cercare il risultato sono andati molto meglio. IL Picerno c’è ma deve cercare più equilibrio tra i reparti per tutto il tempo della partita.

JUVE STABIA - AZ PICERNO 1-0

JUVE STABIA (4-3-3) – Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Mignanelli, Scaccabarozzi, Gerbo (27’st Maselli), Altobelli, Silipo (27’st D’Agostino), Pandolfi (44’st Tonucci), Ricci (22’pt Bentivegna). A disp. Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Zigoni, Guarracino, Della Pietra, Picardi, Peluso. All: Leonardo Colucci.

AZ PICERNO (4-3-3) – Crespi, Garcia, De Franco, Allegretto, Monti, De Cristofaro (27’st Diop), De Ciancio (35’st Dettori), Kouda (13’st D’Angelo), Golfo, Reginaldo (13’st Gerardi), Esposito (27’st Santarcangelo). A disp. Albertazzi, Finizio, Liurni, Pagliai, Novella, Montesano. All: Emilio Longo.

ARBITRO – Lovison di Padova.

GOL – 67’ Mignanelli (JS)

Note : Ammonizioni – Kouda (AP), De Ciancio (AP), Cinaglia (JS), Monti (AP), D’Agostino (JS). Recupero: 3’pt, 5’st.

Oreste Roberto Lanza