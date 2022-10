Un risultato davvero eccellente per un giovane ragazzo competente e determinato

Esordio in serie B di calcio a 5 per l’arbitro lucano Franco Ferra, della sezione di Policoro. Un risultato davvero eccellente per un giovane ragazzo che si spera possa rappresentare, anche in futuro, la classe arbitrale lucana in giro per l’Italia e non solo. Inoltre, come si evince dal comunicato della sezione di appartenenza, tutti gli associati si complimentano con Ferra e gli augurano un grosso in bocca al lupo.

«Si è giocata lo scorso 1/10 alle ore 15:00, presso il Palasport di Mirto Crosia, la gara valida per la 1ª giornata di andata di Serie B del Girone H - si legge nella nota - che ha visto il nostro Franco Ferra esordire come arbitro nella serie cadetta di futsal. Franco era coadiuvato nell’incontro dal secondo arbitro, anche lui esordiente in Serie B, Marco Capolupo di Matera e dal cronometrista Antonio Basile di Rossano. Giungano a Franco i complimenti e la soddisfazione del presidente e di tutti gli associati policoresi, con l’augurio che sia solo l’inizio di una stagione ricca di soddisfazioni».