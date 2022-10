Orlando: "La stagione inizia con un impegno importante, sarà un campionato di alto livello"

Parte ufficialmente la stagione 2022/23 della PM Volley Potenza che esordirà domenica pomeriggio alle 18:00 al Palazzetto dello Sport di Monopoli in casa della Labruna Felix Monopoli uno dei roster del girone A accreditato alla promozione in Serie B2. Il calendario regala un esordio impegnativo per le ragazze di coach Marco Orlando che affronteranno subito un'avversaria di altissimo livello: "La stagione inizia con un impegno importante - sottolinea coach Marco Orlando - , troveremo compagini toste e preparate, sarà un campionato di alto livello ma nello specifico affrontiamo una squadra fatta di giocatrici esperte con un roster davvero apprezzato, sarà una prima partita con un test davvero difficile, speriamo di fare il massimo possibile e di fare bene".

Una stagione che la PM Volley affronterà rispettando tutte le avversarie ma senza paura: "Ogni avversario va rispettato, sappiamo di affrontare un campionato di altissimo livello pur essendo una Serie C siamo l'unica squadra lucana a disputare questo campionato che per noi diventa un campionato nazionale di B2 sia come impegno per le trasferte che come sacrificio societario e di squadra, tutte le squadre e tutte la partite saranno difficilissime soprattutto per il nostro obiettivo che è lottare per la salvezza e fare il meglio possibile, Monopoli - conclude il tecnico potentino - ha giocatrici di altra categoria e faremo di tutto anche se l'avversario è rispettabilissimo". Dello stesso parere il capitano Livia Di Camillo che sottolinea il lavoro del gruppo: "Andremo a Monopoli, un esordio abbastanza complesso e particolarmente difficile perchè andremo ad affrontare una delle favorite del campionato, ce la metteremo tutta e daremo il nostro meglio, sarà una gara difficile ma incoraggiante, dobbiamo cacciare il carattere, entrare in campo, affrontare la nostra partita, fare squadra e da questa partita crescere nel migliore dei modi".