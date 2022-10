Potenza in nove nella seconda parte della partita, per il Picerno un pareggio meritato

Al Curcio Az Picerno-Potenza 2-2. Il derby Lucano tra Picerno e Potenza finisce con tante emozioni, ma con un pareggio che non serve a nessuno. Mister Siviglia in conferenza stampa aveva sentenziato: “a Picerno dobbiamo dimostrare chi siamo ed il nostro valore"; di rimando Emilio Longo gli aveva risposto dalla tribuna di Picerno: non possiamo sbagliare, serve grinta e approccio giusto al match”. 4-3-3 per mister Siviglia che mette in difesa Matino Armini Girasole e Rillo, sulla linea mediana di centrocampo Laaribi e Steffè a fare da regista e supporto per le punte Volpe, Caturano e Di Grazia. Il Picerno tatticamente a specchio, mette in panca Golfo e Dettori mandando al centro del campo Reginaldo, Gerardi e Esposito. Pronti, via. Il cronometro hail tempo di annotare il 14’ quando il Potenza a sorpresa passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Caturano risolve in maniera vincente una mischia mandando la palla alle spalle dell’incolpevole Crescpi.

Il Picerno per niente demoralizzato, forse un po' sorpreso dal vantaggio del Potenza, non rinuncia a giocare la palla arrivando diverse volte nell’area ospite ma senza poter concretizzare le diverse azioni di gioco create. Potenza che non la manda a dire e reagisce con i vari Volpe, con Caturano e Di Grazia. La prima frazione si chiude con il vantaggio dei lucani del Potenza. Seconda frazione con il Potenza più vivace dei padroni di casa alla ricerca del raddoppio per chiudere la partita. La speranza si fa realtà al 54’: Di Grazia serve Caturano che colpisce il palo, sulla ribattuta la palla finisce nuovamente sui piedi di Di Grazia che manda in rete. Tifosi in delirio per il sospirato vantaggio del proprio Potenza. Il Picerno non ci sta e accorcia quattro minuti dopo al 58’: su tentativo di alleggerimento del Picerno, viene favorito l’inserimento di Esposito, che realizza il gol che accorcia le distanze. Sale la tensione in campo a farne le spese è il difensore del Potenza Matino al 77’ per una presunta gomitata nei confronti di Albadoro. Potenza in 10 uomini. Il Picerno si fa coraggio e cerca di ottenere almeno la divisione della posta organizzando meglio le ripartenze e sfruttando le corsie laterali di centrocampo.

Al 83’ Potenza in nove per l’espulsione di Girasole per un doppio giallo. Picerno che spinge sulle corsie laterali e nei sei minuti di recupero arriva l’agognato pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, perviene al pareggio grazie al gol di Novella. Finisce in parità un incontro pieno di emozioni ma che alla fine ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambe le formazioni. Di più per il Potenza che si vede accreditare il suo sesto pareggio che sicuramente lascerà strascichi nella settimana che porterà mercoledì all'impegno casalingo con la Turris e sabato prossimo ad affrontare il Taranto allo Iacovone.

AZ PICERNO - POTENZA 2-2

AZ PICERNO (4-3-3): Crespi, De Cristofaro, Pitarresi (1' st Golfo), Allegretto (1' st Novella), Esposito, Gerardi (1' st Diop), Garcia, Reginaldo (31' st Albadoro), Monti (31' st Pagliai), De Franco, De Ciancio. A disp: Albertazzi, Finizio, Liurni, Kouda, Dettori, Santarcangelo, Montesano.

All: Emilio Longo.

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Rillo, Matino, Sandri, Caturano (27' st Belloni), Di Grazia (36' st Del Pinto), Armini (27' st Gyamfi), Laaribi (19' st Legittimo), Steffè, Girasole, Volpe (19' st Schimmenti). A disp: Uva, Celesia, Emmausso, Riccardi Logoluso, Verrengia, Masella, Talia. All: Sebastiano Siviglia

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa

14' pt Caturano, 54’ Di Grazia (PZ), 58’ Esposito, 91'Novella (PI)

NOTE: Ammoniti: Laaribi, Girasole, Volpe, Armini (PZ), De Cristofaro, Pagliai. Espulso: Varrà espulso dalla panchina aggiuntiva 45' pt. Al 32' st rosso diretto a Matino. Al 37' st doppio giallo per Girasole. Angoli: 2-2. Recupero: 5' pt, 6' st.

Oreste Roberto Lanza