Per i sinnici arrivano i primi tre punti della stagione

Sorride il Francavilla di mister De Luca che si aggiudica il derby e i primi tre punti della stagione. Le reti del successo rossoblu portano la firma di De Marco e Marconato. Di fronte un Matera tuttavia mai domo e che in settimana ha dovuto cambiare la guida tecnica a causa delle dimissioni dell'eccellente Finamore. Il Francavilla passa in vantaggio nella ripresa dopo soli dieci minuti di gara con De Marco che sfrutta ottimamente un cross dal fondo. Il raddoppio poi alla mezz'ora circa con Marconato che non sbaglia raccogliendo un cross proveniente dalla sinistra.

Tre punti d'oro per i sinnici che cancellano lo zero nella casella delle vittorie. Un successo che serve a scalare la classifica con cinque punti, lasciando così l'ultima posizione, scavalcando anche il Matera che resta fermo a quattro punti.

FRANCAVILLA - MATERA 2-0

FRANCAVILLA: Maione, Di Ronza, Nicolao, Esposito G., Dopud, Vaughn (8'st Amoruso), Melillo, Pizzutelli (25'st Marconato), De Marco (33'st Petruccetti), Gentile, Esposito A. A disp.: Liso, Dopud, Palladino, Buchicchio, Majore, Kordic. All. De Luca.

MATERA: Pozzer, Demoleon, Sgambati, Iaccarino, Montanino, Manu, Vicente, Bottalico, Tiganj, Ferrara, Russo. A disp.: Demalija, Sellitti, Zielski, Figliomeni, Orefice, Cum, Gjuci, Piccioni, Donose. All. Lionetti.

Arbitro: Aldo di Lanciano.

Reti: st 13′ De Marco (F), 27′ Marconato (F)

NOTE: Campo in buone condizioni, clima caldo e soleggiato. Spettatori, 150 circa. Ammonizioni: Orefice (M). Rec. 1'pt, 5'st.

Claudio Sole