Doppio vantaggio nel primo tempo del Potenza che nella ripresa gestisce bene gli ospiti

Allo stadio Viviani Potenza- Turris 2-1. Campani settimini in classifica con ben 14 punti. Potenza in zona playout con solo 6 punti senza alcuna vittoria e con otto goal fatti ma ben 12 subiti. Non meglio i campani che di goal ne hanno fatto 13 ma subiti uno in più; dalla loro parte hanno ben 4 partite vinte, due sconfitte e due pareggi. Sulla panca della Turris siede un allenatore che conosce la categoria che si chiama Padalino. Siviglia in conferenza stampa è stato chiaro con i suoi: "lasciamoci alle spalle Picerno e pensiamo a fare bene con la Turris". Serve assolutamente una vittoria per fare morale e muovere la classifica. Potenza con il classico 4-3-3 con Legittimo e Armini i centrali di difesa, Emmausso, Caturano e Di Grazia a cercare la via del goal, Steffe’ il regista con Del Pinto sulla Trequarti con Talia. Turris con 3-5-2 con Maniero e Longo in attacco. Tra Potenza e Turris è la trentunesima volta tra serie D e lega Pro con sei vittorie del Potenza e altrettanti pareggi. Pronti, via. Pronti, via. Al 7’ Potenza in Vantaggio con Di Grazia. Al primo affondo i padroni trovano il gol del vantaggio con Di Grazia, che si sbuca alle spalle della difesa corallina e buca Perina su assist di Steffé. Reagisce subito la Turris ma senza costrutto. Al 22' chance per la Turris: sugli sviluppi del corner successivo, Maniero trova il colpo di testa ma non inquadra la porta. Al 33’ campani che trovano il primo tiro in porta con Invernizzi, ma la conclusione è debole e facile preda del portiere. Potenza che controlla bene le poche incursioni degli ospiti. Al 35’ Potenza pericoloso: Di Grazia da posizione pericolosa, trovando la risposta reattiva di Perina.

Al 43’ Potenza che raddoppia: Emmausso insacca direttamente su punizione da fuori area. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il doppio vantaggio meritato del Potenza. Turris che ha fatto ben poco. Seconda frazione di gioco con la Turris che procede a tre cambi: dentro Finardi, Haoudi e Giannone: fuori Taugourdeau, Ercolano ed Invernizzi. Padalino cambia atteggiamento tattico innescando undi 4-3-3, con Giannone che dalla destra proverà a portare acqua a Longo e Maniero. La prima occasione è targata Turris al 52’: Haoudi trova il colpo a botta sicura appena dentro l'area, ma trova l'opposizione quasi provvidenziale di Armini davanti al portiere. Al 61’ la Turris ha un sussulto: tiro fortissimo di Acquadro da fuori che non termina lontano dallo specchio. Turris. Potenza che corre ai ripari e si copre: dentro Schimmenti e Logoluso: fuori Di Grazia e Talia. Al 70’ Turris vicino al goal: tiro a giro di Leonetti che finisce fuori di un soffio. Campani che bloccano il Potenza nella propria trequarti mettendo in difficolta molte volte la retroguardia con Gasperini che fa il lavoro doppio. Al 74’ la Turris accorcia al secondo tentativo di Leonetti che insacca con un pregevole tiro di prima intenzione, su assist di Acquadro, che finisce nell'angolino alla destra del portiere.

Turris che le tenta tutte per arrivare al pareggio e Potenza che cerca la ripartenza. Al 41’ il Potenza va vicino alla terza rete: Caturano, che calcia a botta sicura a pochi passi dalla porta ma trova l'opposizione in extremis di Frascatore. Dopo quattro minuti di recupero si va negli spogliatoi con la vittoria meritata del Potenza . Primi tre punti della stagione per gli uomini di Siviglia ottenuti con una grande prestazione fatta soprattutto di grande sacrificio. Ora si allo Iacovone per affrontare il Taranto.

POTENZA - TURRIS 2-1

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Rillo, Gyamfi, Del Pinto (41' st Sandri), Emmausso (32' st Verrengia), Caturano, Di Grazia (19' st Schimmenti), Armini, Legittimo, Steffè, Talia (19' st Logoluso). A disp: Uva, Celesia, Del Sole, Riccardi, Polito, Belloni, Masella, Volpe. All: Sebastiano Siviglia.

TURRIS (3-5-2): Perina, Frascatore, Acquadro, Taugourdeau (1' st Haoudi), Boccia, Ercolano (1' st Giannone), Manzi, Maniero (28' st Santaniello), Invernizzi (1' st Finardi), Contessa, Longo (18' st Leonetti). A disp: Donini, Fasolino, Vitiello, Aquino, Gallo, Di Franco, Stampete. All: Pasquale Padalino

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi.

Marcatori: 7' Di Grazia, 43' Emmausso (P), 74’Leonetti (T).

NOTE: Ammoniti: Logoluso, Siviglia e Del Sole dalla panchina (P) Manzi, Contessa, Frascatore (T). Angoli: 1-6.

Rec.: 1' pt, 4' st.

Oreste Roberto Lanza