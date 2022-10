Picerno nel finale dell’incontro in dieci con l’espulsione di Albadoro

Allo stadio Domenico Francioni Latina–Picerno 0-0. Due squadre con risultati diversi ma con esigenze uguali: entrambe cercano una vittoria convincente. Il Latina viene da due risultati utili consecutivi senza subire gol: la vittoria interna con il Taranto (1-0) e il pareggio contro la Virtus Francavilla (0-0). Dall’altro lato invece, gli uomini di Longo che dopo due ko consecutivi sono tornati a fare punti pareggiando il derby contro il Potenza (2-2). Dalla vittoria con il Foggia (3-0), l’unica di questo campionato, è passato oltre un mese per la leonessa. Pronti, via. Solito 4-3-3 per il Picerno con in attacco Diop dal primo minuto insieme con Golfo ed Esposito; 3-5- 2 per i padroni di casa con di Livio e Tessiore a cercare il goal. Parte di gran carriera il Picerno che si guadagna subito un rigore: pallapersa a metà campo, il Picerno affonda: tacco di Diop che smarca Golfo che punta Esposito e lo salta procurandosi il fallo da rigore.

Sul dischetto Emmanuele Esposito che sbaglia l’angolo, para miracolosamente il portiere del Latina Cardinali. Ancora un’occasione per il Picerno al 5’: Kouda vince due rimpalli, entra in area di rigore e spara a botta sicura. Strepitoso Cardinali con il riflesso. Il Latina rimaneggiato per alcune assenze si fa vedere solo al 17’ con una prima occasione: punizione di Bordin dalla trequarti che spiove in area, Fabrizi si incunea tra i difensori e di testa impegna Albertazzi. Padroni di casa che soffrono la pressione dei lucani. In campo un Latina messo con un 3-4-2-1 di Livio e Tessiore che si alternano come trequartisti dietro a Fabrizi. In cabina di regia Bordin e Amadio. Ma a metà del primo tempo questa scelta non sembra aver portato i frutti sperati. Il Picerno più convincente e al 34’ Golfo affonda a destra, con diverse finte mette fuori uso Giorgini entra in area e tenta un tiro cross che esce di un soffio oltre la traversa dopo una leggera deviazione di Cardinali. Al 39’ il Latina recita la sua parte con Tessiore che dall’angolo manda la palla sulla testa di Esposito ma trova un difensore del Picerno. La palla resta viva, cross di Di Mino, Giorgini arriva a rimorchio e col piattone destro la mette fuori di un metro.

Al 41’ ancora il Latina con Di Minno che con un tiro impegna il portiere lucano.È l’ultima azione degna di nota, poi si va negli spogliatoi a reti bianche. Seconda frazione con il Latina che cerca il pareggio. Al 50’ episodio dubbio in area del Picerno: Bordin anticipa secco Pagliai e poi va giù, quasi sicuramente toccato dal difensore. Per l'arbitro tutto regolare. Latina che insiste e al 55’ il vantaggio per i padroni di casa:Fabrizi chiama addosso a sé due difensori, poi taglia per Di Livio che guadagna il fondo e crossa. Sul secondo palo arriva Di Mino che vola in alto sul proprio difensore e di testa mette a segno il vantaggio. Reagisce il Picerno cercando la parità coni suoi attaccanti ma senza concretizzare. Si rivede dopo il grave infortunio al 59’ Albadoro che cerca di portare un po' di intensità al centrocampo ma la difesa dei padroni di casa chiude bene i varchi sulle corsie laterali. Aumenta il nervosismo in campo è ne fa le spese proprio Albadoro nel finale dell’incontro. Finisce l’incontro con la vittoria dei padroni di casa che lascia ancora una volta l’amaro in bocca al Picerno che anche questa volta meritava almeno il pareggio.

LATINA - AZ PICERNO 1-0

LATINA: Cardinali M., Amadio S., Bordin A., De Santis E., Di Livio L. (dal 20′ st Rosseti L.), Di Mino M. (dal 24′ st Esposito A.), Esposito A. (dal 1′ st Celli A.), Fabrizi L. (dal 37′ st Barberini C.), Giorgini A., Sannipoli D., Tessiore A. (dal 37′ st Riccardi A.). A disp: Giannini F., Tonti A., Barberini C., Celli A., Cortinovis F., Esposito A., (Portiere), Nori T., Riccardi A., Rosseti L., Rossi A., Teraschi M. All. Daniele Di Donato.

PICERNO: Albertazzi M., Allegretto A., De Ciancio R., De Cristofaro A. (dal 26′ st Pitarresi F.), Diop A. (dal 14′ st Albadoro D.), Esposito E. (dal 19′ st Santarcangelo A.), Garcia R., Golfo F. (dal 14′ st Reginaldo), Kouda R. (dal 13′ st Liurni L.), Novella M., Pagliai G..A disp: Crespi G. M., Albadoro D., Dettori F., Gerardi F., Liurni L., Montesano A., Monti N., Pitarresi F., Reginaldo, Santarcangelo A. All Longo

Reti: al 55’ Di Mino M.

NOTE: Ammonizioni: al 2′ Esposito A. (Latina), al 18′ pt Allegretto A. (Picerno), al 29′ ptKouda R al 61′ Di Livio L. (Latina), al 62’ Esposito E. (Picerno), al 88′ Barberini C. (Latina), al 85’ De Santis E. (Latina)al 89′ st Amadio S. (Latina), al 90’+3 Rosseti L. (Latina). (Picerno). Espulsioni: al 90′Albadoro D. (Picerno).

Oreste Roberto Lanza