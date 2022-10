Potenza brutto nel primo tempo reagisce nella seconda parte dell’incontro senza concretizzare

Allo Erasmo Iacovone Taranto-Potenza 2-0. Quella dello Iacovone con il Taranto per mister Siviglia era una partita importante quanto decisiva per la stagione: confermare i progressi fatti con la Turris. In conferenza stampa Sebastiano Siviglia era stato chiaro: “quella con il Taranto è una sfida molto importante e interessante contro i pugliesi, ci aspetta un esame non semplice. Di fronte ci sarà un Taranto che in casa ha un ottimo ruolino di marcia, mi aspetto una gara molto intensa”. Dall’altra parte della barricata l’ex di turno Eziolino Capuano:rispettiamo il Potenza, ma siamo convinti di poter fare bene. Mister Siviglia con il classico 4-3-3 con Di Grazia dietro a Caturano e Emmausso, a centrocampo il regista Staffè con Talia trequartista. Solita linea di difesa con i centrali Legittimo e Girasole, Rillo sulla corsia di destra e Gyamfi sulla sinistra.

Taranto con il 3-5-2 all’occorrenza 5-3-2 come avvenuto nel secondo tempo. Pronti, via. Taranto in vantaggio al 3’ con Antonini sugli sviluppi di un calcio d’angolo conquistato dal Taranto per una deviazione del difensore del Potenza Rillo. Palla che finisce sulla testa del numero 4 jonico che la manda alle spalle di Gasperini. Girasole ed Emmausso fermi a guardare il pallone che finiva sulla testa di Antonini. Potenza sorpreso che cerca di reagire e all’8’ Di Grazia manca di poco la palla del pareggio. Al 20’ ci riprova ancora il Potenza con Caturano ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 29’ solo in area Emmausso vicino alla porta del Taranto tira alto sulla traversa come nel gioco del rugby tenta una meta.Al 31’ e 33’ ci prova Caturano dal limite ma la palla finisce nettamente fuori. Il Potenza cerca in tutte le maniere di reagire allo svantaggio ma le sue giocate si fermano nella trequarti jonica senza impensierire molto il portiere Vannucchi. Il Taranto molto di più del Potenza riesce ad organizzare buone geometrie nel centrocampo lucano creando molte punizioni neutralizzatedal portiere Gasparini al meglio. L’occasione per il Potenza su cui si chiude la prima parte dell’incontro si verifica al 42’ quando Caturano si trova una palla a tu pe tu con il portiere Vannucchi che a sorpresa riesce a neutralizzarla.

Siva negli spogliatoi senza recupero e con il vantaggio del Taranto. Seconda frazione con il Taranto che sostituisce Diaby con Gaston Romano e il Potenza che manda in campo Laaribi al posto di Emmausso. Ma è il Taranto a fare la partita al 52’ e proprio il nuovo entrato Romano che dal limite fa partire un tiro velenoso che si insacca a nell’angolino basso alla sinistra di Gasparini. Taranto che raddoppia nell’incredulità anche di Siviglia che corre ai ripari inserendo l’attaccante Volpe e Del Sole proveniente dalla primavera della Juventus. Al 70’ è proprio Del Sole a provarci dalla distanza ma il tiro è una semplice telefonata per Vannucchi. All’87’ ancora un tiro del potentino Belloni in area del Taranto con palla che finisce fuori. Dopo quattro minuti di recupero si va sotto la doccia con la vittoria meritata del Taranto ai danni del Potenza che ha fatto poco o niente per ribaltare la situazione. Brutto primo tempo per gli uomini di Siviglia, secondo tempo senza capo e coda. La Turris è stata una semplice favola?. A questo punto una riflessione va fatta a partire dalla panchina di Siviglia e su qualche giocatore che appare non connesso con l’intero gruppo. Domenica al Viviani arriva la Virtus Francavilla che nel pomeriggio pur perdendo ha tenuto molto bene a bada l’Avellino. Non c’è più tempo, qualcosa va fatta. Taranto da stasera in zona playoff.

TARANTO - POTENZA 2-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi, Evangelisti, Antonini, Manetta, Mastromonaco, Romano, Labriola, Diaby (1' st Romano G.), Ferrara (43' st Formiconi), Guida (16' st La Monica), Raicevic (12' st Infantino). A disp: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Mazza, Romano G., Vona. All: Ezio Capuano.

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Gyamfy, Girasole, Legittimo, Rillo (36' st Schimmenti), Talia (1' st Laaribi), Steffè, Del Pinto (18' st Belloni), Emmausso (7' st Del Sole), Caturano, Di Grazia (7' st Volpe). A disp: Uva, Celesia, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Verrengia, Masella. All: Sebastiano Siviglia.

Arbitro: Mattia Caldera di Como

RETI: 3' pt Antonini, 52' Romano A. (T)

NOTE: Ammoniti: Mastromonaco, Manetta (T), Steffè, Gyamfi, Belloni (P) . Angoli: 2-3. Recupero: 0' pt, 4' st.

Oreste Roberto Lanza