Ancora un pareggio poco produttivo per la Leonessa che non riesce a concretizzare

Al Curcio Az Picerno – Viterbese 0-0. Gara molto attesa quella tra Az Picerno e Viterbese; punti pesanti in palio tra due squadre che hanno fatto e subiti lo stesso numero di goal. Il Picerno con una sola partita vinta, in casa, 3 pareggi e 5 sconfitte, di cui 3 in trasferta. In conferenza stampa il trainer del Picerno Emilio Longo è stato chiaro: “se riusciremo ad essere quelli del primo tempo di Catanzaro, quelli con il Latina allora il Picerno consoliderà il risultato. Dobbiamo credere nel buon gioco, nella compattezza per tutti i 90 minuti così si potrà far risultato con la Viterbese”. Longo senza lo squalificato Albadoro, mette in campo dal primo minuto Diop e Dettori. Reginaldo in panchina insieme a Golfo e Pitarresi. La Viterbese con sole 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, di cui 2 in casa. Giacomo Filippi mette in campo il 3-5-2 con la sua artiglieria migliore: in attacco Marotta e Volpicelli. Centrocampo a cinque, sulle fasce pronti a spingere Nesta e Rodiopur di fare risultatoe restare fuori dalla zona salvezza. Chiaro Filippi in conferenza stampa: spero non ci siano cali di concentrazione, dobbiamo continuare a martellare, ad essere squadra, non dobbiamo mollare un pallone. Solo con questo atteggiamento abbiamo raccolto qualcosa e dobbiamo continuare così”.

Pronti, via. È il Picerno a fare il gioco cercando il vantaggio subito, brava la Viterbese a chiudere tutti i varchi sulle corsie laterali. Al7’ sono gli ospiti a fallire una doppia occasione con Polidori prima e Marotta in rovesciata poi. Alla lunga escono padroni di casa che al 23’ si disperano per un mancato goal con la palla che finisce sulla traversa sulla conclusione di Dettori deviata sul legno dall’estremo difensore Fumagalli in maniera provvidenziale. Partita che si gioca nella metà campo con batti e ribatti delle due formazioni. Siva al riposo a reti bianche. Seconda frazione di gioco con il Picerno in avanti, al 47’ è Diop mette in difficolta il portiere ospite Fumagalli su un calcio d’angolo, con un tiro improvviso. Nell’ultima parte dell’incontro l’AZ Picerno manca il colpaccio con il doppio spunto di Pitarresi tra l’87’ e l’88’. Un punto si può dire perso per il Picerno, guadagnato dalla Viterbese che sale 10 punti nella classifica

PICERNO – VITERBESE 0-0

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Novella, Garcia, Allegretto, Pagliai (dal 1′ s.t. Monti); Dettori (dal 39′ s.t. Pitarresi), De Ciancio; De Cristofaro, Kouda (dal 39′ s.t. Santarcangelo), Liurni (dal 30′ s.t. Esposito);Diop (dal 20′ s.t. Reginaldo). A disp: Crespi, Gerardi, Golfo, Guerra, Montesano. All: Emilio Longo.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta (dal 39′ s.t. Semenzato), Mbaye (dal 29′ s.t. Andreis), Megelaitis, Rodio; Volpicelli (dal 9′ s.t. Mungo); Polidori, Marotta. A disp: Bisogno, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Aromatario, Simonelli. All: Giacomo Filippi.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Note: Espulsi, Polidori (V) e Volpicelli (V). Spettatori, 300 circa.

Oreste Roberto Lanza