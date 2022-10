Importante vittoria della squadra lucana. Domenica al Palasassi arriva il Brindisi

Esordio in serie C per la Ondatel Virtus Matera, che ha concluso il secondo incontro contro il Cnosium Basket, con una importante vittoria della squadra lucana. Grande suspance nell’ultimo secondo di gioco, in cui il tiro libero di Clemente ha permesso la vittoria del big match. Avanti di sei punti i padroni di casa pensavanodi essere al sicuro, ma negli ultimi due minuti di gioco la difesa lucana si è improvvisamente compattata e sono stati i due contropiedi di Staselis ed il tiro libero di Clemente che hanno fatto esaltare la platea dei tifosi materani.

Domenica 30 ottobre al Palasassi di Matera il prossimo appuntamentocontro l’Assi Brindisi, per la terza giornata del girone di andata.



CANOSIUM BASKET - ONDATEL VIRTUS MATERA 80 -81



CanosiumBasket : Latella 22, Serino 14, Suraci 5, Romano 9, Diaz 8, Mansi, Diamico, Dusel 13, Oliva 9, Petroile, Santagelo, Vitrani. Coach Cadeo.

Ondatel Matera :Staselis 32, Castoro, Bagdonavicius 11, Alecci 2, De Mola 19, De Lautentiis 9, Clemente 8, Cochela, Spada, Nesman, Carpignano, Nuzzi. Coach Conterosito

Parziali : 22-18; 42-33; 62-60; 80-81.

Arbitri : Amatori e Pierri di Brindisi.

Silvia Silvestri