Sei pareggi, una vittoria e ben tre sconfitte costringono il Presidente Macchia a cambiare

Finisce l’avventura in Rossoblù per Sebastiano Siviglia. La decima giornata ha portato consiglio e riflessione alla dirigenza del Potenza calcio dopo la brutta sconfitta rimediata allo Iacovone con il Taranto dell’ex Eziolino Capuano. Non sono bastati a Siviglia i 6 pareggi, una vittoria (Turris) e ben tre sconfitte (ultima quella con il Taranto), nove punti raggranellati per continuare a lavorare sulla panchina potentina. Una posizione di classifica, zona playout, che ha innescato nella mente del Presidente Macchia e del Direttore tecnico Varrà, la necessità di avviare un momento di seria riflessione. La notte ha portato consiglio con la decisione di allontanare Siviglia, un comunicato stampa è in via di elaborazione.

Le voci di corridoio indicano il sostituto nella figura di Giuseppe Raffaele, ma nulla è certo, situazione anche abbastanza complicata. Tecnico voluto con forza dall’ex presidente Salvatore Caiata che portò entusiasmo e risultati alla compagine potentina. Giuseppe Adamo Raffaele arrivò ad ottobre 2018 a Potenza restando fino agli inizi del 2020 per poi passare al Catania dove non ebbe la stessa fortuna ricevuta nel capoluogo potentino. Ma al momento non si escludono altri interessamenti, la necessità trasmessa dai vertici del Potenza calcio è quella di fare in fretta, cercando un uomo che sappia dare una sterzata all’ambiente. Bisogna cominciare già da domenica con la Virtus Francavilla, per convincere piazza e squadra.

Oreste Roberto Lanza