Il Potenza si affida all'ex Catania per risollevare il leone dalla zona retrocessione

Torna a Potenza l'allenatore Giuseppe Raffaele, arrivato in mattinata in sede: contratto un anno con l’opzione del secondo. Il club rossoblù dopo l'esonero di Sebastiano Siviglia ha necessità di un sostituto che sappia riportare il club in alto. È l'ex Raffaele è stato scelto dalla dirigenza del Potenza visto la squadra al momento al 17mo posto in classifica con appena 9 punti. Raffaele dopo l'esperienza non entusiasmante al Catania ha risolto il contratto che lo legava alla Viterbese. Per Raffaele, che ha già guidato i lucani in passato dal 2018 al 2020, il "Viviani" pare pronto per rifare gli applausi a Raffaele che a Potenza ha fatto bene nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 sotto la presidenza Caiata.

La presenza di Raffaele porterà sicuramente ad un cambio di modulo rispetto a Siviglia legato al 4-3-3. Per il siciliano Raffaele il modulo prevede una difesa a tre con 4 uomini a centrocampo con tre attaccanti a cercare le vie del goal. Un assetto tattico usato nella sua precedente esperienza potentina e a Catania che rimane una variante che ha portato molti risultati. Verranno sicuramente inseriti nel suo staff il vice Giuseppe Leonetti, 33enne con esperienze da vice tra Bisceglie, Potenza e Catania e il preparatore atletico Giuseppe Colombino, 36enne ex Catania con una parentesi anche al Galatasaray.

Oreste Roberto Lanza