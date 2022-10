Due gol capolavoro di Pizzutelli e Nole regalano la vittoria ai sinnici

Con una rete per tempo il Francavilla ha fermato al Nunzio Fittipaldi la capolista Fasano. Una gara che ha visto i sinnici concentrati sin dal primo minuto e che hanno messo alle corde la forte formazione pugliese che ha incassato la prima sconfitta stagionale dopo la splendida partenza in questo campionato. I padroni di casa passano in vantaggio al 32' con Pizzutelli che è stato abile a sbloccare il risultato, direttamente su calcio di punizione. Una rete magistrale dai venticinque metri che ha fatto scoppiare di gioia i tifosi rossoblù. Il Fasano non resta a guardare e poco dopo pareggia i conti, ma il direttore di gara annulla la rete di Battista per posizione di fuorigioco.

Nella ripresa il Francavilla non demorde e spinge ancora sull'acceleratore. Va vicino al raddoppio dopo soli dieci minuti con Nole che non riesce ad incornare di testa una palla arrivata dal fondo. Ma la rete non tarda a venire, infatti al 15' lo stesso Nole mette a segno un gol da antologia con una incredibile rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un gol pazzesco che tutti i presenti applaudono, compresi dirigenti e tifosi del Fasano. Mister De Luca sprona i suoi a non calare di concentrazione, sente vicina la spettacolare vittoria. Al triplice fischio finale grande festa in campo e sugli spalti. Con questa vittoria il Francavilla sale a quota 8 punti in classifica. Il Fasano invece perde il comando della classifica rimanendo fermo a quota 18 punti, assieme al Brindisi. Nuova capolista la Cavese.

SERIE D/H - 9^GIORNATA

Bitonto - Nardò 0-1

Brindisi - Afragolese 2-1

Casarano - Barletta 1-1

Cavese - Molfetta 2-1

Francavilla - Fasano 2-0

Lavello - Gladiator 1-0

Nocerina - Altamura 2-3

Gravina - Puteolana 0-0

Martina - Matera 2-2

CLASSIFICA

Cavese 20

Fasano 18

Brindisi 18

Nardò 17

Casarano 17

Barletta 15

Afragolese 13

Altamura 13

Gladiator 11

Martina 11

Nocerina 10

Lavello 9

Bitonto 8

Francavilla 8

Molfetta 7

Gravina 7

Matera 6

Puteolana 4

Claudio Sole