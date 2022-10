Tutto nel finale del secondo tempo. Vittoria sui campani

La spunta il Lavello a pochi minuti dal novantesimo contro un agguerrito Gladiator. I Nerazzurri ospiti erano chiamati al pronto riscatto dopo la débâcle interna contro la Cavese. I Lucani in salute dopo il pareggio di domenica scorsa sul difficile campo dell’Afragolese. A spuntarla gli uomini Karel Zeman. Pronti, via. Parte forte il Gladiator che nei primi minuti mette in difficoltà la retroguardia lucana: De Biase serve Tedesco: passaggio al centro per Mancini che carica il destro: la palla sorvola la traversa di poco. Lavello pericoloso con Guaita: palla sull’out di sinistra per Gomez che calcia sul fondo Ancora il Lavello al 16’: tiro dal limite di Acampora: palla fuori di un metro. Il Lavello insiste e al 24’ cross di Bruno per Gomez che stacca due volte di testa, blocca senza patemi Bufano.

Al 27’ si fa vedere il Gladiator: azione di Marianelli che lancia sulla destra Caruso che arriva sul fondo, il numero sette mette al centro un pallone teso che Trapani toglie letteralmente dai piedi di Tedesco che era già pronto con il tap-in. Al 32’ è il Lavello ad impensierire i campani: punizione precisa dal limite dell’area di D’Angelo, la traiettoria del difensore lucano scavalca la barriera e si stampa sul palo. Tomi spazza immediatamente in rovesciata. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. Seconda frazione con il Gladiator che ci prova per il vantaggio, ma Piacente calcia alto. Azione da calcio d’angolo per i nerazzurri, la difesa locale respinge al limite, lì dov’è Magliocca calcia a volo, palla oltre la traversa. Aumenta la pressione dei padroni di casa, in contropiede Guaita serve al centro Oliveira che trova lo spazio e carica il destro, palla fuori dallo specchio della porta difesa da Bufano.

Ancora cross dalla fascia sinistra di Collura, Oliveira anticipa tutti e stacca di testa verso il secondo palo, si supera Bufano che salva con un autentico miracolo (66’). Gaeta serve un pallone al centro ma non pesca nessun compagno di squadra in area. Poi la svolta all’84’ per il Lavello: Lara Delgado si incunea in area ed indovina l’angolino giusto con un sinistro chirurgico. Finisce qui una partita ben meritata dal Lavello che soprattutto nel secondo tempo non ha dato spazio ai campani che da stasera devono cominciare a fare i conti con una classifica che fa riflettere.

LAVELLO- GLADIATOR 1-0

LAVELLO (4-3-3): Trapani; Lara Delgado, Bruno, D’Angelo, Collura (78’ Di Stasio); Romano (78’ Quarta), Acampora, Grande; Guaita (86’ Golia), Oliveira, Gomez (46’ Emsis). A disp: Brescia, Cassano, Capitano, Mancino. All: Karel Zeman

GLADIATOR (4-3-3): Bufano; Magliocca, Puca, Piacente, Tomi; Caruso, Mele, Marianelli (67’ Mancini Christian); De Biase (20’ Nicolau – 67’ Gaeta), Tedesco (82’ Messina), Mancini Andrea. A disp: Somma, Cipolletta, Orazzo, Pietroluongo, Persino. All: Teore Grimaldi

MARCATORE: 84’ Lara Delgado (L)

ARBITRO: Thomas Bonci della sezione di Pesaro.

Oreste Roberto Lanza