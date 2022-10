Nel finale di tempo la rete Caturano salva il leone, doppietta per lui

Al Viviani Potenza- Virtus Francavilla 2-2. Cambia l’orario, cambia anche l’allenatore al Potenza. Dopo Siviglia arriva Giuseppe Amedeo Raffaele non cambia il modulo che resta quello di Siviglia il 4-3-3: in difesa a sinistra Rillo, Gyamfi, Legittimo e Girasole i due centrali a centrocampo Sandri Del Pinto e il regista Steffè, in attacco Emmausso e Caturano appena dietro Di Grazia. In conferenza stampa Raffaele è stato chiaro: “niente è perduto bisognerà rimboccarsi le maniche e dare tutto. Voglio una squadra che si adatti a tutte le fasi della partita”. I precedenti al Viviani con la Virtus Francavilla dico che i padroni di casa hanno vinto 2 volte con 2 pareggi con una gara persa. In totale le due squadre si sono affrontate ben 9 volte compresa una partita di Coppa Italia e una nei Play Off di C. Virtus Francavilla con il 3-5-2 con in attacco Maiorino e Patierno. Potenza che riparte da una vittoria in dieci incontri. Pronti, via. Al 5’ Potenza in vantaggio: cross dalla sinistra di Rillo e colpo di testa vincente di Caturano. La partenza fa ben sperare. Reagiscono gli Imperiali al 10’ ma senza alcun costrutto. Al 12’ ancora Potenza: conclusione a giro di Di Grazia, che sfiora il raddoppio.Al 25’ la Virtus Francavillasi fa pericolosa: Cisco, che va vicinissimo al gol del pareggio.

Al 29’ rigore per gli ospiti: fallo di mano di Legittimo che viene ammonito. Sul dischetto Patierno che va con il cucchiaio e batte Gasperini. Tutto da rifare per padroni di casa. A sorpresa due minuti dopo al 32’ Virtus Francavilla in vantaggio: colpo di testa vincente di Mendes sugli sviluppi di corner. Pienamente capovolta la partita dove sono gli ospiti a condurre il gioco. Potenza bloccato sulla linea della propria trequarti e si va negli spogliatoi con il vantaggio degli ospiti ben meritato. Ripresa con Raffaele che provvede a delle sostituzioni: dentro Arimi per Rillo e Talia per Dal Pinto. Nella Virtus dentro Carella per Di Marco. Potenza che insiste e ci crede alla fine viene premiato al 74’: Doppietta di Caturano su assist di Di Grazia. Raffaele mettetendo un centro campista Laaribi per un attaccante Emmausso . Cambia il centrocampo che diventa a quattro con il solo Di Grazia a supportare Caturano. Al 90’ c’è da annotare un violento tiro di Gianfi, che va vicino al contro-sorpasso degli ospiti.E’ l’ultima azione da annotare. Si va negli spogliatoi con l’ennesimo pareggio per i padroni di casa, quasi inutile dopo aver fatto poco per vincerla. C’è una luce in fondo al tunnel che comincia a vedersi. Molto ancora c’è da lavorare per Raffaele.

POTENZA - VIRTUS FRANCAVILLA 2-2

POTENZA (4-3-3): Gasparini, Rillo (10' st Armini), Gyamfi, Del Pinto (10' st Talia), Emmausso (34' ptLaaribi), Sandri (42' st Del Sole), Caturano, Di Grazia (42' st Belloni), Legittimo, Steffè, Girasole. A disp: Uva, Alastra, Celesia, Riccardi, Polito,, Verrengia, Masella, Schimmenti, Volpe.

All: Giuseppe Raffaele

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella, Idda, Maiorino, Di Marco (12' st Carella), Patierno (39' st Perez), Caporale, Pierno, Risolo (39' st Miceli), Cisco (20' st Solcia), Mendes (20' st Mastropietro), Minelli. A disp: Milli, Romagnoli, Cardoselli, Ejesi, Macca,Enyan. All: Antonio Calabro

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

5' pt, 29’ Patierno su rig., 32’ Mendes, 74’ Caturano

NOTE. Ammoniti: Legittimo, Del Pinto, Armini (P), Solcia, Pierno (V) Recupero:2' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza