Un rigore nel primo tempo, decreta la vittoria dei calabresi

Allo Scida Crotone-Az Picerno 1-0. Prima assoluta quella tra Crotone e Az Picerno. Rossoblù calabresi come una porta blindata. Tra le mura amiche infatti, gli uomini di Lerda non hanno ancora subito alcun gol, raccogliendo 12 punti in 4 gare. Il 64 per cento dei punti pitagorici è arrivato finora grazie al tandem Chiricò (9 punti) Gomez(7 punti): 16 su 25 totali. Chiricò è anche uno dei 4 calciatori del girone C più decisivi come Vandeputte (Catanzaro), Lescano (Pescara) e Patierno(Virtus Francavilla). Diversa la situazione del Picerno senza successi da 9 incontri, in gare ufficiali, con uno score di 5 pareggi e 4 sconfitte; l’ultima vittoria risale allo scorso 12 settembre in casa contro il Foggia. Lucani che non segnano in trasferta da ben 349’: l’ultima è stata siglata (Golfo) nell’1 a 1 contro la Fidelis Andria, il 24 settembre scorso. Pronti, via. Parte forte il Crotone che al 7’ si fa vedere con una bella discesa di Trubizzi, che mette in mezzo per Gomez, il quale calcia di poco a lato.

Al 17’ è il turno del Picerno: Pitarresi tenta il tiro dalla distanza, ma è impreciso. Al 24’ ancora Picerno: Diop si sbarazza di Cuomo e calcia, ma non inquadra la porta. Ma il Crotone ad avere la meglio su gli ospiti. Al 37’ si annota il vantaggio dei calabresi su rigore dopo che Pitarresi stende Kargbo. Dal dischetto Gomez che spiazza Crespi. Longo procede subito a una sostituzione, fuori Pitarresi dentro Golfo un attaccante per cercare il pareggio che il portiere calabrese respinge. L’ultima azione prima del riposo è del Picerno proprio con Golfo. Vantaggio ospite ben meritato. Ripresa subito con il Picerno in avanti: Destro di Esposito, Branduani para. Crotone in dieci al 63’ fuori Cuomo per doppio giallo. Il Picerno insiste utilizzando l’uomo in più al 79‘: conclusione di De Cristofaro, palla deviata in corner. All87’ Longo le tenta tutte per il pareggio mandando in campo Gerardi per Esposito e Santarcangelo per Diop. Picerno che nei minuti di recupero, ben cinque, tenta il tutto per tutto senza concretizzare. Finisce così un incontro dove per il Picerno un pareggio sarebbe stata la soluzione giusta.

Crotone – Az Picerno 1-0

CROTONE: Branduani; Calapai, Cuomo, Golemic, Mogos; Awua (Vitale 68′), Petriccione, Tribuzzi (Giannotti 73′); Kargbo, Gomez (Tumminello 73′), Chiricò (Bove 63′). A disp. Dini (GK), Gattuso (GK), Giron, Bove, Giannotti, Bernardotto, Vitale, Papini, Rojas, Crialese, Panico, Pannitteri, Tumminello. All. Lerda.



PICERNO: Crespi; Guerra, Pittaresi (Golfo 39′), Allegretto, Garcia; Kouda (Liurni 64′), De Ciancio (Dettori 64′); De Cristofaro, Rodriguez, Esposito (Santarcangelo 87′); Diop (Gerardi 87′).A disp. Albertazzi (GK), Liurni, Dettori, Santarcangelo, Gerardi, Reginaldo, Pagliai, Golfo, Montesano.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Marcatori: Gomez su rig (C) 37′;

Ammoniti: Cuomo (C) 15′; Diop (P) 24′; Esposito (P) 51′; Cuomo (C) 62; Petriccione (C) 65′;Espulsi: Cuomo (C) 62;

Oreste Roberto Lanza