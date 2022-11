Raggiunta la parità nel finale dell’incontro grazie alla rete di Caturano

Allo stadio Enrico Rocchi Viterbese – Potenza 3-3. Per lo scontro salvezza con la Viterbese Giuseppe Raffaele in conferenza stampa è stato chiaro: “ho chiesto alla squadra di andare in campo per ottenere tre punti”. Primo Potenza di mister Raffaele con un nuovo vestito tattico 3-5-2. In porta l'under Gasparini i tre difensori dovrebbero essere Matino che rientra dopo tre turni di squalifica, Legittimo e Girasole. Gli esterni non potranno Gyamfi a destraDi Grazia asinistra. In mezzo al campo di certo ci sarà Sandri Steffè Laaribi.In attacco Caturano al fiancoVolpe. Il presidente del Potenza Macchia ha avvisato i naviganti: serve una vittoria. Viterbese che ha vinto in caso solo una volta con l’Avellino. Potenza e Viterbese cercano di superarsi dal primo minuto ma è il Potenza a perdere, per ben tre volte, l’occasione di andare in vantaggio. Le prime due con Volpe con palla a Caturano che perde l’attimo mentre al 23’ è il palo a negare il vantaggio a Di Grazia. Poi al28’ c’ la sorpresa della Viterbese che si porta in vantaggio con un bel colpo di testa del centrocampista Marotta. Esce Di Grazia ed entra Emmausso che va vicinissimo al pareggio, bravo Fumagalli a negargli la gioia del goal.

Undici minuti dopo, al 39’, c’è il raddoppio degli etruschi con un gran goal di Volpicelli. Potenza che reagisce, e al 43’ accorcia le distanze con una bella giocata di Girasole che fissa il risultato sul 2-1. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio dei padroni di casa. Seconda frazione con il Potenza in avanti alla ricerca del pareggio. Al 51’ esce Sandri al suo posto Del Sole con una buona occasione per il pareggio al 67′, con una conclusione che manca di poco lo specchio della porta. A centimetri dal 2-2, il Potenza si ritrova invece di nuovo sotto di due goal al 59′: la Viterbese realizza infatti il 3-1 con un gran sinistro in diagonale di Mungo. Nel Potenza Del Pinto prende il posto di Laaribi. Potenza che insiste e al 75’ arriva la rete di Emmausso che accorcia ancora una volta le distanze. Potenza che continua a crederci, e nel finale ecco arrivare il goal di Caturano che salva una partita che si era messa male dalla mezz’ora del primo tempo. Al 90’ padroni di casa in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Mbaye. Per questo Potenza c’è molto lavoro da fare per mister Raffaele, ma una luce in fondo al tunnel oggi è cominciata a vedersi: il crederci sempre e fino in fondo. Si continua nei pareggi che portano poca acqua al mulino, ma l’incontro di domenica al Viviani con Latina è quello decisivo se si vuole veramente svoltare.

VITERBESE - POTENZA 3-3

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli, Santoni, Volpicelli (34' st Simonelli), Marotta (34' st Riggio), Mungo, Semenzato (20' st Mbaye), Ricci, Polidori, Monteagudo, Andreis (20' st Nesta), Rodio. A disp: Bisogno, Chicarella, Vespa, D'Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Marenco, Aromatario. All: Giacomo Filippi.

POTENZA (3-5-2): Gasparini, Gyamfi, Matino, Sandri (6' st Del Sole), Caturano, Di Grazia (29' ptEmmausso), Legittimo, Laaribi (17' st Del Pinto), Steffè, Girasole, Volpe (17' st Talia). A disp: Alastra, Rillo, Celesia, Armini, Riccardi, Polito, Belloni, Verrengia, Masella, Schimmenti. All: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli

28' pt Marotta, 39' pt Volpicelli, 43' ptGirasole , 59’ Mungo (V), 75’Emmausso, 88’ Caturano (P)

NOTE: Ammoniti: Andreis, Semenzato, Mungo (V), Laaribi, Legittimo (P). Espulso al 44' st Mbaye per doppia ammonizione. Recupero: 1' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza

Foto Giancarlo De Zanet