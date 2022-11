La rete del definitivo vantaggio della Leonessa nel secondo tempo

Allo stadio Curcio Az Picerno- Taranto 2-1. Partita difficile quella con gli jonici ma Emiliano Longo in conferenza stampa ha precisato: “mi aspetto che i ragazzi vincano attraverso quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo”. Assenti nel Picerno Pitarresi, De Franco, D’Angelo e Albadoro l’ex tecnico della Folgore Caratese mette in campo un 4-2-3-1 composto da Crespi tra i pali; Novella, Garcia, Allegretto e Guerra in difesa. Esposito e Dettori in mediana con De Ciancio, con Golfo alle spalle di Diop e Reginaldo. Lucani, che provengono dal k.o. di Crotone, una sola vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, per un totale di 7 punti raccolti da inizio campionato ad oggi. Troppo poco considerando il rendimento della scorsa stagione e gli elementi a disposizione di Longo. La formazione di Capuano non ha mai vinto fuori casa, dove ha conquistato un solo punto. Taranto che vuole vincere per ritrovare morale. Pronti, via. Subito un’occasione per il Taranto al 3’:La Monica serve Guida che in area di rigore ci prova di sinistro, palla che termina fuori di poco. Al 13’ è il turno del Picerno: tiro di Golfo che si fa parare il tiro dal Vannucchi. Picerno più intraprendente del Taranto, insiste per il vantaggio che arriva al 17’:Reginaldo prende palla dalla destra, entra in area di rigore e con un potente diagonale batte Vannucchi. Picerno che pressa il Taranto cercando il raddoppio. Al 28’ traversone di Golfo, colpo di testa di Reginaldo e pallone che termina sul fondo senza creare problemi a Vannucchi. Un minuto dopo, al 29’, ci prova Diop ma viene fermato ancora una volta dal portiere Vannucchi.

Ma il Taranto non si perde di animo. Al 36’ sugli sviluppi di un corner, cross di Guida per Formiconi che colpisce la palla di testa spedendola però di poco alta sopra la traversa. È il preludio al pareggio che arriva due minuti dopo al 38’: Mastromonaco serve Labriola in area di rigore con il numero 10 che supera Crespi con un pallonetto. La prima frazione di gioco si chiede con l’ultima azione targata Picerno con Allegretto che dal limite dell’area fa partire un tiro che termina di molto sulla porta del Taranto. Seconda frazione, Picerno che manda in campo Gerardi al posto di Diop. Subito Picerno in avanti con una conclusione di Reginaldo dal limite dell'area di rigore, para Vannucchi. Al 60’ il Picerno torna nuovamente in vantaggio: cross di Novella, la palla arriva sul secondo palo dove è ben appostato Esposito che calcia al volo e beffa Vannucchi.

Nel finale di tempo due espulsioni per parte : il portiere del Taranto Vannucchi e Kouda per il Picerno. Dopo quattro minuti di recupero si va negli spogliatoi con la meritata vittoria della Leonessa contro un Taranto che ha fatto il possibile per giocarsela fino in fondo, ma i mezzi a disposizioni erano molto limitati. Taranto che cade per la prima volta a Picerno

AZ PICERNO- TARANTO 2-1

PICERNO 4-2-3-1: Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; Dettori, De Ciancio; Golfo (63’ De Cristofaro), Reginaldo (84’ Kouda), Esposito (74’ Ferrani); Diop (46’ Gerardi). A disp: Albertazzi, Liurni, Santarcangelo, Pagliai, Montesano. All. Longo.



TARANTO 3-5-2:Vannucchi; Evangelisti (Chapi Romano), Antonini, Manetta; Formiconi (67’ Tommasini), Mastromonaco, Labriola, Mazza, Ferrara; Guida, La Monica (67’ Infantino). A disp:Loliva, Caputo, Granata, Badij, Caldiero, Marini, Maiorino, Sakoa. All. Capuano.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

RETI: 17’ Reginaldo (P), 38’ Labriola (T), 59’ Esposito (P)

Note: Ammoniti: Dettori, Guerra, Crespi, Reginaldo (P); Ferrara, Labriola, Mastromonaco, Vannucchi (T).

Espulso: Kouda (P) dopo il triplice fischio.

Oreste Roberto Lanza