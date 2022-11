Una rete di Melillo dal dischetto regala il pareggio ai sinnici che nel finale restano in nove

Un gol di Melillo su calcio di rigore regala al Francavilla un pareggio allo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere. La gara si sblocca dopo soli cinque minuti di gioco con Tomi che crossa dalla sinistra, la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e sul secondo palo Messina con un diagonale imparabile batte Maione. Il Gladiator passa in vantaggio. Il Francavilla cerca di riorganizzarsi e ci prova con un tiro di Melillo da fuori che non preoccupa più di tanto il portiere avversario. Siamo quasi alla mezz'ora di gioco e il Francavilla si spinge in avanti con Melillo che mette al centro un pallone che sbatte sul braccio di Piacente, per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Melillo che con un tiro preciso spiazza il portiere Somma e pareggia i conti. Siamo sull'1-1. Nel finale di primo tempo Tedesco si invola, Di Ronza non lo tiene e lo atterra a limite dell’area. Rosso diretto e Francavilla resta in dieci.

Nella ripresa Francavilla in inferiorità numerica spinge in avanti e rischia di passare in vantaggio con un colpo di testa del neo entrato Kordic che mette paura al portiere avversario. E' ancora lo stesso Kordic a rendersi pericoloso poco dopo trovandosi solo davanti al portiere che è bravo a ipnotizzarlo ed evitare pericoli. Il Gladiator spinge in avanti ma la sua manovra è poco lucida ed affrettata per impensierire la retroguardia lucana. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Il neoentrato Dopud resta in campo appena un minuto perché al 91' rifila una gomitata a Gaeta e il Francavilla finisce in nove uomini. Nel finale i padroni di casa tentano l'assalto ma non porta frutti e la gara finisce 1-1.

GLADIATOR-FRANCAVILLA 1-1

GLADIATOR (4-3-1-2): Somma; Magliocca, Orazzo, Piacente (79’ Ciampi), Tomi; Caruso (58’ Corigliano), Mele, Marianelli (72’ Gaeta); Mancini Andrea; Tedesco, Messina (85’ Nicolau). A disp.: Bufano, Cipolletta, Pietroluongo, Perrino, Mancini Christian. All.: Grimaldi.

FRANCAVILLA (4-3-3): Maione; Pezzi, Esposito A., Di Ronza, Esposito G. (90’ Dopud); Petruccetti, Amoruso (42’ Majore), Marconato; Gentile (62’ Kordic), Nolè (54’ Buchicchio), Melillo (87’ De Marco). A disp.: Liso, Nicolao, Palladino, Vaughn. All.: De Luca.

ARBITRO: Giuseppe Costa della sezione di Catanzaro.

RETI: 5’ Messina (G), 25’ Melillo su rig. (F)

NOTE: spettatori 400 circa. Espulsi: 38’ Di Ronza (F) per fallo da ultimo uomo, 92’ Dopud (F) per una gomitata. Ammoniti: Tomi, Orazzo, Corigliano, Mele (G); Esposito Giuseppe, Esposito Andrea, Marconato (F). Angoli: 3-1. Recupero: 3'pt; 4'st.

Claudio Sole