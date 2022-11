La vittoria per 4-0 contro il Bernalda conferma la forza di questa squadra. In coda importante successo dello Scanzano

Continua la cavalcata dell'Atletico Montalbano in testa alla classica del campionato di calcio della Promozione lucana. Dopo dieci giornate di gioco sono 23 i punti fatti dalla compagine materana, frutto di sette vittorie due pareggi ed una sola sconfitta. La vittoria di ieri per 4-0 contro il Bernalda conferma la forza di questa squadra che continua a macinare gioco e punti. Distante di soli due punti troviamo il San Cataldo che mantiene la scia dei biancazzurri in compagnia della Santarcangiolese, rispettivamente vittoriose per 2-0 contro il Maratea e 4-1 contro il Tito, che è il fanalino di coda del torneo.

Il Viggiano e il Pescopagano appaiate a 18 punti in terza posizione cercano di mantenere il passo delle prime. Entrambe ieri hanno vinto contro il Marmo Platano, 3-1 e contro il Real Tolve, 2-1. Dopo tre stop di fila hanno mosso la classifica l’Atella ed il Lagopesole, che ieri si sono affrontate con la gara terminata in perfetta parità per 1-1. In coda importante successo dello Scanzano per 4 reti a 0 sul Beato Bonaventura, entrambe le formazioni sono nella bassa classifica.

Claudio Sole

10ª GIORNATA

Domenica 6 novembre 2022

Atletico Montalbano - Peppino Campagna Bernalda 4-0

San Cataldo - Maratea 2-0

Pescopagano - Real Tolve 2-1

Santarcangiolese - Polisportiva Tito 4-1

Scanzano - Beato Bonaventura 4-0

Viggiano - Marmo Platano 3-1

Viribus Potenza - Cittdella Potenza 2-2

Atella - Lagopesole 1-1

CLASSIFICA

Atletico Montalbano 23

San Cataldo 21

Santarcangiolese 21

Pescopagano 18

Viggiano 18

Maratea 17

Real Tolve 17

Cittadella 15

Viribus Potenza 13

Atella 10

Marmo Platano 10

Lagopesole 9

Beato Bonaventura 8

P. Campagna Bernalda 8

Scanzano 7

Polisportiva Tito 2