Vittoria esterna per 0-3 sul campo dell'Angelo Cristofaro per consolidare il primato

L'Elettra Marconia batte in trasferta l'Angelo Cristofaro con un rotondo 0-3. Dopo dieci giornate di campionato i materani proseguono la propria andatura in testa alla classifica di Eccellenza. Una vittoria senza patemi d'animo per il team rossoblù. Il Pomarico che insegue a due punti di distacco ha vinto in casa 2-0 con il Brienza. Vittorie anche per il Matera Sassi e il Rotonda. Sconfitta esterna a Venosa per il Policoro che resta fermo a sette punti in classifica al quart'ultimo posto.

In fondo alla classifica sconfitta interna per il fanalino di coda Castelluccio. Un punto importante nonostante le numerose assenze invece per il Real Senise che ha pareggiato 1-1 in casa con la Vultur Rionero.

Claudio Sole

Risultati

10ª GIORNATA

Domenica 6 novembre 2022

Angelo Cristofaro - Elettra Marconia 0-3

Castelluccio - Moliterno 0-1

Oraziana Venosa - Policoro 1-0

Paternicum - Tricarico 1-0

Pomarico - Brienza 2-0

Real Senise - Vultur 1-1

Ferrandina - Rotonda 2-3

Montescaglioso - Città dei Sassi MT 0-2

CLASSIFICA

Elettra Marconia 27

Pomarico 25

Città dei Sassi Matera 23

Rotonda Calcio 22

Brienza Calcio 21

Tricarico PS 18

Vultur Rionero 17

Oraziana Venosa 16

Angelo Cristofaro 12

Ferrandina 17890 11

Paternicum 11

Montescaglioso 9

Policoro Calcio 7

Moliterno 3

Real Senise 3

Castelluccio 2