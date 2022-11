Il Potenza ancora ammalato di pareggite. Il Picerno invece a fasi alterne

Il Catanzaro primo in classifica, corre meno, forse sono le inseguitrici a correre di più. Il Pescara secondo in classifica,dopo le due vittorie consecutive, fuori casa con la Juve Stabia e la Gelbison in casa, ora è a soli tre punti dalla vetta. Catanzaro che nel derby, tutto calabrese, ha avuto la meglio con il Crotone. Non demordono i pitagoricii qualidopo la vittoria di misura con il Picerno di mister Longo, hanno dovuto cedere armi e bagagli alla truppa di mister Vincenzo Vivarini. Mister Lerda saprà sicuramente riprendere il cammino già domenica quando incontrerà allo Scida l’ultima in classifica, quella Fidelis Andria che ha cambiato allenatore per i risultati non soddisfacenti. Seguono con aspirazioni a fare bene Monopoli, Latina, Juve Stabia, Giuliano, Monterosi Tuscia,Gelbison e la neo promossa Audace Cerignola, tutte attualmente in piena navigazione nella zona Play off. Soffrono molto Foggia e i lupi di Avellino che nel cambio entrambi degli allenatori, la prima con l’ex del Potenza, Fabio Gallo e i campani con il ritorno in panca di Massimo Rastelli, al momento non hanno ottenuto grandi benefici dovendosi accontentare, nello scontro diretto di domenica, di un pareggio inutile ad entrambe le formazioni. La parte bassa della classifica vede molte le squadre alla ricerca di una propria dimensione che si chiama tranquillità.

Soffre la VirtusFrancavilla che negli ultimi due incontri, Potenza e Cerignola in casa, non è riuscita nell’impresa di racimolare almeno quattro punti. Più di tutti il Taranto che con molte pedine importanti fuori uso, problemi fisici e squalifiche varie, riesce a tenere il timore dritto a fatica. Dopo la sconfitta di misura in casa con il Giuliano, esce sconfitto dal Curcio di Picerno con un rigore non dato che avrebbe quanto meno permesso di raccogliere un pareggio per il morale. Le lucane Potenza e Az Picerno non sono da meno. Dopo la seconda vittoria casalinga, Foggia e Taranto, il Picerno cerca di quadrare al meglio difesa e centrocampo dove si notano problemi di assestamento e di qualche condizione fisica non al meglio. Il Potenza, dopo Siviglia, ecco in panca, dopo due anni, quel Giuseppe Raffaele che al popolo potentino regalò qualche soddisfazione in termini di risultati. A Viterbo si è visto qualcosa in più: la voglia di non mollare fino alla fine. Il mercato di gennaio, probabilmente vedrà un po’ di uscite e qualche entrata di esperienza per arrivare a marzo già salvi. Ma questo Raffaele lo tiene già tutto in testa. Domenica al Viviani arriva il Latina è qui servono tre punti necessari perché alla fine il morale è il dodicesimo uomo in campo sempre e comunque che può portare alla salvezza oppure alla retrocessione.

Oreste Roberto Lanza