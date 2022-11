Il Francavilla con questa sconfitta rimane fermo a quota nove punti in classifica

Sconfitta casalinga per la Fc Francavilla che allo stadio "Nunzio Fittipaldi" viene sconfitto per una rete a zero dal Molfetta. Si gioca su un campo pesante a causa della pioggia caduta abbondante. I sinnici subiscono la rete dello svantaggio al 18' del primo tempo con Longo che imbeccato da un lancio lungo, di testa supera con un pallonetto il portiere avversario. I padroni di casa tentano la reazione, che arriva poco prima della mezz'ora di gioco con un tiro da fuori area di Melillo neutralizzato a terra dall'estremo difensore dei pugliesi Crispino.

Il Francavilla ci prova ancora con Gentile con un gran tiro dalla distanza, con la palla che non va lontana dall’incrocio dei pali. Nella ripresa dopo appena dieci minuti di gara il Francavilla si procura un calcio di punizione da fuori area, ma la conclusione di Melillo non ha gli effetti desiderati. Al minuto 67′ Longo va vicinissimo alla doppietta, ma la dea bendata non è dalla sua e il risultato rimane invariato. La gara si innervosisce e farne le spese è Kordic che poco dopo la mezz'ora viene espulso dal direttore di gara per proteste. Il Francavilla resta in dieci. In inferiorità numerica i sinnici non riescono ad essere pungenti in campo, tuttavia però l’ultimo tentativo è di Gentile, che in pieno recupero calcia con decisione un tiro centrale con il portiere che para senza problemi. Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Il Francavilla con questa sconfitta rimane fermo a quota nove punti in classifica ed è ancora in piena zona retrocessione.

FC FRANCAVILLA - MOLFETTA 0-1

FC FRANCAVILLA (4-3-1-2): Maione; Esposito G. (Sost. 30′ st Vaughn), Majore (Sost. 17′ st Nicolao), Petruccetti (C) (Sost. 42′ st Amoruso), Pezzi (Sost. 4′ st Palladino); Esposito A., Melillo, Pizzutelli (Sost. 20′ st De Marco); Gentile; Kordic, Marconato.

A disp.: Amoruso, Di Ronza, Nolé, Buchicchio, Nicolao, Vaughin, Dopud, De Marco.

Allenatore: De Luca.

MOLFETTA (4-4-2): Crispino; Stasi, Pinto, Panebianco, Lobjanidze (C); Longo (Sost. 26′ st Di Modugno), Romio, Ciannamea (Sost. 33′ st Salvemini), Montinaro; Tedesco, Vivacqua (Sost. 40′ st Leonetti).

A disp.: Diame, Donato, Leone, Ilari, Di Modugno, Salvemini, Fucci, Cianciaruso, Leonetti.

Allenatore: Bartoli.

ARBITRO: Michele Criscuolo di Torre Annunziata.

RETE 18'pt Longo.

NOTE: Espulso Kordic per proteste. Rec.: 1'pt, 5'st.

Claudio Sole