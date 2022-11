In vantaggio i lucani nel primo tempo si fanno raggiungere dai pugliesi nel recupero

Allo stadio Monterisi Audace Cerignola – AzPicerno 1-1. Partita con obiettivi diversi. Il Cerignola per tentare l'allungo in classifica e consolidare l'ottima posizione conquistata partita dopo partita. Il pareggio di Francavilla Fontana dopo la vittoria interna con la Turris e la conseguente decima posizione in classifica, consente la possibilità di mettere quella marcia in più per assestarsi nelle parti nobili della zona play-off. Lucani dopo la vittoria in casa con il Taranto alla ricerca di punti per risalire dalle sabbie mobili dei playout. Dieci punti totalizzati in classifica dai rossoblù riconducibili a due vittorie, quattro pareggi e ben sei sconfitte, undici le reti segnate, sedici quelle subite. Pronti, via. Palla subito al Picerno che attacca ma le prime occasioni sono dei pugliesi che attaccano con Malcore senza far registrare occasioni degne di nota. Lucani che cercano Reginaldo ma il brasiliano viene raddoppiato e fermato.

Poi alla mezz’ora occasione per l’Audace Cerignola che va vicinissima al gol con D’Ausilio che prima riceve la palla da Malcore e poi prova la conclusione con un preciso tocco a giro ma niente da fare. Picerno più concreto dei padroni di casa che si porta in vantaggio al 26’ con Emmanuele Esposito: tiro con uno strano effetto batte il portiere Saracco e porta in vantaggio la Leonessa. Pugliesi presi di sorpresa tentano di reagire ma senza costrutto. Picerno che si difende bene e riparte in rapidità con i suoi esterni di centrocampo Finisce la prima frazione di con il meritato vantaggio del Picerno. Prima della fine del primo tempo c’è spazio per l’occasione del raddoppio ma Saracco il portiere pugliese blocca per ben due volte le incursioni di De Cristofaro, Reginaldo e Esposito. Seconda frazione con i padroni di casa alla ricerca della parità. Ci prova diverse volte il centrocampista d’attacco Achik che prova con grandi giocate ad imbastire un’azione di gioco importante. Ci prova anche il difensore dell’Audace Cerignola Blondett che su gli sviluppi di un calcio d’angolo salta benissimo in elevazione ma la palla non termina in rete per questioni di millimetri. Ancora Achik si mette in proprio e calcia forte salva la porta il portiere lucano Crespi. L’Audace Cerignola preme il centrocampo lucano. Ci prova il centrocampista Zakche cerca i compagni al centro con un suo pallone che attraversa buona parte dell’area di rigore senza che nessuna ribadisca in porta, facile preda del portiere che blocca. Due cambi per il Cerignola: fuori Allegrini e D’Ausilio, dentro D’Andrea e Neglia. Giallo per il lucano De Ciancio, terzo cartellino giallo. Il secondo, dopo Reginaldo, per il Picerno. Picerno che cerca di difendersi contro le avanzate della squadra di casa che al contrario attacca per riaprire la gara. Pareggio che si concretizza nella fase del recupero al 94’ Achik con un destro in diagonale fa esplodere il popolo pugliese con una rete da capolavoro.Un buon Picerno che ha saputo tenere il campo e bloccare la pressione dei padroni di casa fino a quando ha potuto, cercando di allontanare la palla al meglio delle proprie possibilità. Poi un pareggio che alla fine sembra giusto.

AUDACE CERIGNOLA – AZ PICERNO 1-1

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Allegrini, Olivera; Russo, Tascone, Capomaggio, Zak, D’Ausilio; Achik, Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Bianco, Inguscio, Neglia, Ligi, Botta, D’Andrea, SainzMaza, Farucci, Langella, Vitali, Giofrè. All. Pazienza.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Crespi; Novella, Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristorafo, Reginaldo, Esposito; Dio. A disp.: Albertazzi, Allegretto, Liurni, D’Angelo, Santarcangelo, Gerardi, Pagliai, Monti, Golfo. All. Longo.

Reti: 26’ Esposito ( az p) 93’ Ismail Achik

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Oreste Roberto Lanza