Nel campionato di Serie C femminile i lucani incassano un pesante passivo

Nessun punto per la PM Volley Potenza nel confronto con la Dinamo Cab Molfetta che si impone 3-0 i terra lucana dimostrando maggiore solida e concretezza, il sestetto di coach Marco Orlando ha pagato un approccio ai tre set faticoso che alla fine è risultato determinante per la gestione dei parziali. Il primo set ha visto una Dinamo concreta e subito in palla e trova subito un buon margine per condurre il parziale, le potentine riescono a recuperare ma il set è compromesso e le ospiti chiudono 20-25. Anche nel secondo parziale si ripete lo stesso copione, Dinamo avanti 1-8 con la PM Volley che accorcia sull'8-9 e poi sul 12 pari ma le ospiti ritrovano smalto e tornano avanti chiudendo poi sul 17-25.

Nel terzo set ancora ottimo spunto iniziale per il Molfetta che va avanti 1-4 e mantiene il vantaggio anche sul 6-8, Di Camillo e compagne riaprono i conti trovando la parità e arrivando poi avanti 18-17 ma alle battute finali c'è il ritorno delle ospiti che nei punti decisivi hanno messo a segno il definitivo 23-25 che chiude i conti. "Siamo partite scoraggiate - ha commentato a caldo il capitano Di Camillo - , ci dispiace non aver portato punti a casa, anche settimana prossima contro Amatori Bari dobbiamo cercare di dare il massimo e di fare meglio e di cercare di portare a casa i tre punti, non ci dobbiamo far scoraggiare da questa sconfitta". Settimana prossima altro turno interno per la PM Volley che riceverà domenica prossima alla Caizzo la Citymoda Amatori Bari. Risultato finale: PM Volley - Dinamo Cab Molfetta 0-3 (20-25, 17-25, 23-25).