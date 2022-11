In coda alla classifica importante successo per l'Atella che ha battuto con un rotondo 4-1 il Bernalda

Una giornata quella del campionato di calcio della Promozione lucana che è stata condizionata dal maltempo che ha bloccato ben tre gare; Montalbano - Sant'Arcangiolese, Pescopagano - Cittadella e Scanzano - Maratea. Nel dodicesimo turno il San Cataldo grazie alla rete di D'Andrea, complice lo stop forzato del Montalbano, si riprende la testa della vetta dopo aver battuto in casa per 1-0 il fanalino di coda Tito.

La gara tra Viribus Potenza e Beato Bonaventura ha visto la vittoria del Viribus con il risultato di 1-0, la rete porta la firma di Ferreira. Il Real Tolve vince contro il Marmo Platano, salendo anch'esso in classifica, la vittoria è arrivata di misura per 1-0. Ha racimolato soltanto un pareggio il Viggiano che in casa non va oltre l'1-1 contro il Lagopesole, che ha guadagnato il suo ottavo pareggio in questo campionato. In coda alla classifica importante successo per l'Atella che ha battuto con un rotondo 4-1 il Peppino Campagna Bernalda.

