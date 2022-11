Un campionato frizzante che vede quattro squadre in soli due punti di distacco tra loro

Ritorna in testa alla classifica l'Elettra Marconia di mister Finamore che batte per 3-2 in trasferta il Paternicum. Una partita tutta grinta e cuore che ha permesso di prendersi i tre punti e la vetta solitaria con 30 punti. Un campionato frizzante che vede quattro squadre in soli due punti di distacco tra loro. Il Pomarico perde in casa con il Rotonda, Scavone, Crispino e Santamaria hanno regalato il successo, vedendosi così sfumare il primato. Uno 0-3 che fa male. Sospesa per maltempo Real Senise - Moliterno, per impraticabilità di campo del "G.B. Rossi".

Sale al secondo posto il Città dei Sassi Matera che ha vinto 1-0 a Brienza. Il Policoro non va oltre il 2-2 in trasferta a Ferrandina. In coda alla classifica resta ancora fermo a due soli punti il Castelluccio che perde 3-0 contro l'Angelo Cristofaro.

Claudio Sole