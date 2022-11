Miracolo del portiere del Picerno Crespi, para un rigore nel primo tempo

Stadio Marcello Torre di Pagani - Gelbison- Az Picerno 0-0. Quello con la Gelbison èun vero scontro diretto. Nella conferenza stampa l’allenatore dei padroni di casa Fabio De Sanzo è stato chiaro:“è una partita importantissima. Si può considerare uno scontro salvezza guardando la classifica. Sappiamo pero che il Picerno è stato costruito per fare qualcosa in più con giocatori importanti. Per noi la partita serve anche per crescere in termini di convinzione e di determinazione. Questo perché non siamo secondi a nessuno”. Dello stesso parere anche Emilio Longo trainers della Leonessa: dobbiamo continuare ad avere forte lo spirito di gruppo che ci permette di fare punti, quelli necessari per arrivare all’obiettivo prefissato”. Picerno con il 4-2-3-1 con Crespi in porta, Novella, Garcia, Ferrani e Guerra in difesa. DeCiancio e Dettori davanti alla difesa, con De Cristofaro, Reginaldo e Esposito ad agire alle spalle di Diop. Gelbison con il 3-5-2D’Agostino tra i pali. Gilli, Onda e Cargnelutti in difesa. Nunziante, Papa, Uliano, Fornito e Loreto a comporre la linea dei centrocampisti. Tandem offensivo con De Sena e Kyeremateng. Pronti, via. Portono subito forte i padroni di casa.

Kyeremateng scatta sul filo del fuorigioco entra in area e calcia, Crespi la mette in calcio d’angolo. Qualche minuto dopo è il Picerno a creare fastidi alla retroguardia di casa:Esposito riceve la sfera e calcia, D’Agostino respinge la minaccia. Gelbison con l’occasione di portarsi in vantaggio usufruisce di un calcio di rigore: Gelli entra in area e viene messo giù da De Ciancio. Uliano calcia la penalty ma Crespi indovina l’angolino giusto e respinge la minaccia. Prima dello scadere della prima frazione di gioco c’è un ancora un’occasione per la Gelbison: De Sena tiro velenoso che per poco non inganna il difensore Ferrani. Seconda frazione con il Picerno in avanti a cercare il goal del vantaggio. Ci prova diverse volte le line d’attacco ma senza concretizzare. Brava i padroni di casa in diverse occasioni a chiudere tutti i varchi sulle corsie esterne di centrocampo evitando incursioni pericolose ai lucani di mister Longo. Nei minuti finale dell’incontro ancora il Picerno con Reginaldo , D’Agostino blocca la sfera. Ancora Picerno: Diop arriva sulla sfera in area, colpo di testa e D’Agostino blocca facile. Ma il padroni di casa per nulla intimoriti cercano di sboccare il risultato ma senza trovare l’imbucata vincente . Alla fine le due squadre si accontentano di un pareggio che serve a poco ad entrambe le formazioni. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine.

GELBISON-PICERNO 0-0

GELBISON: D’Agostino, Onda, Cargnelutti, Gilli, Uliano (54’ Graziani), Papa, De Sena (74’ Sorrentino), Fornito, Loreto, Nunziante, Kyeremateng (74’ Sane)A disp: Vitale, Cannizzaro, Marong, Mesisca, Citarella, Foresta, Savini, Correnti, Bonalumi, Paoloni. All: Fabio De Sanzo

PICERNO: Crespi, Ferrani, De Cristofaro (78’ D’Angelo),Esposito (69’ Golfo),Dettori, Garcia, Reginaldo (69’ Kouda),Guerra, Diop, De Ciancio, Novella (57’ Pagliai) A disp: Albertazzi, Allegretto, Liurni, Santarcangelo, Monti, De Franco, Setola. All: Emilio Longo

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza coadiuvato da Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto Uomo: Claudio Petrella di Viterbo

AMMONITI: Nunziante, De Ciancio, Graziani, Gilli

NOTE: 250 spettatori, una ventina giunti da Picerno.

Oreste Roberto Lanza