Una gara bellissima con sei reti, tanto lo spettacolo in campo

Partita rocambolesca quella giocata allo stadio "Nunzio Fittipaldi" tra i padroni di casa del Francavilla e la capolista Cavese. Gara ricca di gol ed emozioni quella vinta dai campani, con i sinnici che possono di certo recriminare per un match perso immeritatamente, complice anche una rete alquanto dubbia alla mezz'ora della ripresa con la palla probabilmente sulla linea di porta. Cavese che parte fortissimo passando in vantaggio dopo soli sei minuti di gioco con Foggia, che è abile a partire sul filo del fuorigioco mettendo in rete lo 0-1. Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio all'11' in contropiede, Rossi si defila sulla fascia in velocità complice una disattenzione di Majore, mette al centro il pallone che arriva a Bezzon che insacca sotto l’incrocio. Il Francavilla però non si arrende e prima della fine del primo tempo trova il pari grazie alle reti di Gentile al 32' che insacca da pochi passi e Nole al 44' che su calcio piazzato di Pizzutelli insacca con un colpo di testa. Termina la prima frazione di gioco.

Nella ripresa Francavilla deciso e pericoloso con Melillo che con una splendida conclusione a giro dal limite impegna il portiere dalla Cavese agli straordinari con una parata spettacolare in volo. Ma è la Cavese ad andare in gol con Munoz al 72', tra le proteste dei padroni di casa con la palla che molto probabilmente non oltrepassa completamente la linea bianca, ma il direttore di gara convalida la rete. Nel frattempo il Francavilla resta in nove per le espulsioni di Bubas prima e Pezzi dopo, con quest'ultimo che commette il fallo da rigore, che viene trasformato da Gagliardi. La Cavese si porta sul 2-4. Il Francavilla si rifà sotto negli ultimi minuti di gara con la rete di Di Ronza. La gara termina con il risultato di 3-4. I Metelliani grazie a questa vittoria salgono a 27 punti mantenendo la testa della classifica. Il Francavilla invece resta a quota 9 punti in attesa di recuperare il match con il Bitonto mercoledì prossimo.

Claudio Sole