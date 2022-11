Pareggio inutile per i rossoblu pur con un buon primo tempo. Mercoledì al Viviani c’è il Cerignola

Al Romeo Menti Juve Stabia- Potenza 0-0. In conferenza stampa Leonardo Colucci ex del Picerno ha dichiarato: “col Potenza sarà difficile, ma vogliamo vincere. L’obiettivo confermare ulteriormente il trend di risultati positivi”. Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia le due squadre si sono affrontate prima di oggi in altre 7 occasioni. Il bilancio è in favore delle vespe che hanno vinto 4 volte rispetto a 1 solo successo degli ospiti rossoneri mentre 2 sono i pareggi. L’ultimo precedente ci porta all’11 dicembre scorso per una gara terminata col risultato finale di 3-0.Potenza reduce da molti pareggi e poche sconfitte senza gli squalificati Rillo e Volpe, ma con Steffè e Gyamfi in campo. Solito 3-5-2 con Matino, Girasole e Armini in difesa, centrocampo composto con Laaaribi, un passo indietro, Steffè, Logoluso, Verregia, Di Grazia al centro e Caturanosulla linea corsia avanzata di destra.Juve Stabia con il 4-3-3 con la linea d’attacco Pandolfi sulla sinistra, Santos al centro e D’Agostino sulla destra.In difesa,fuori Cinaglia, confermati i due centrali Caldore e Altobelli. A centrocampo, sulla corsia di sinistra, l’ex del Potenza e Matera, Ricci. Un dato statistico del momento: la Juve Stabia negli ultimi 15minuti subisce sempre più goal. Pronti, via. La prima azione è del Potenza all’8’:Laaribi prova da lontanissimo, parata agevole per Barosi.Occasione per il Potenza al 12’: Caturano si gira da bomber in area di rigore, ma Barosi è miracoloso nella respinta coi piedi. Un minuto dopo Gyamfi fallisce clamorosamente di un soffio il tap-in da posizione favorevole.

La prima dei padroni di casa arriva al 26’: cross di D’Agostino, deviato da Girasole che quasi butta nella sua porta il pallone. Un’azione del centravanti di casa Santos nulla che può impensierire Gasparini e infine un tiro cross di Mignanelli senza esito. Partita che dal 34’ appare addormentata sul batti e ribatti sulla linea di centrocampo. Le due formazioni ben si controllano cercando di farsi meno male. Si annota un vano tentativo di della squadra di casa con Pandolfi ma senza esito. Dopo le ammonizioni a Caturano e Armini si fa negli spogliatoi con risultato a reti bianche. Seconda frazione occasione per le Vespe di Castellammare di Stabia al 54’: Pandolfi in buona posizione, ma è in fuorigioco. Potenza che ci prova al 58esimo con Caturano che pesca Steffè con un ottimo cross, il centrocampista si inserisce con i tempi giusti e con una difficile conclusione di prima intenzione sfiora l’incrocio dei pali. Juve Stabia reagisce ma senza costrutto, Potenza che si difende con ordine cercando la giusta ripartenza. Ma il risultato resta fermo sulla parità anche nei minuti di recupero. Decimo pareggio del Potenza che fa media inglese ma non muove la classifica per uscire dalla zona play out. Mercoledì al Viviani arriva l’Audacia Cerignola una vera prova di fuoco per cercare di ottenere tre punti importanti.

JUVE STABIA - POTENZA 0-0

JUVE STABIA: Barosi, Maggioni, Caldore, Altobelli, Mignanelli, Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci, D'Agostino, Santos, Paldolfi. A disp: Russo, Maresca, Dell'Orfanello, Carbone, Maselli, Zigoni, Bentivegna, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi, Peluso.

All: Leonardo Colucci.

POTENZA: Gasparini, Gyamfi, Matino, Caturano, Di Grazia, Armini, Laaribi, Logoluso, Verrengia, Steffè, Girasole. A disp: Alastra, Celesia, Del Pinto, Emmausso, Sandri, Del Sole, Polito, Legittimo, Belloni, Masella, Talia, Schimmenti. All: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo (Fabrizio Giorgi di Legnano - Simone Asciamprener di Milano)

Note:. Ammoniti: Laaribi (P), Armini (P), Caturano (P), Matino (P), Santos (JS), Recupero: 1' pt, 3' st.

Oreste Roberto Lanza