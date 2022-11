Picerno che sale a quota 18 punti, scavalcato il Monterosi Tuscia, fermo a quota 17 punti

Al Curcio Az Picerno – Monterosi Tuscia 1-0. Lo scontro salvezza tra Az Picerno e Monterosi Tuscia se lo aggiudicano i padroni di casa di mister Emilio Longo. Padroni di casa che lottano per non retrocedere in grande crescita. Nelle ultime quattro non hanno perso con 2 pareggi e 2 vittorie. Dall’altro lato invece Monterosi Tuscia è reduce da un punto nelle ultime quattro che ha fatto scivolare la squadra fuori dalla zona playoff. Pronti, via. Buon avvio di partita per il Picerno: al 2’ buona iniziativa sulla sinistra con Esposto, ma il suo cross non inganna Alia.

All’11’ ottima chance per Golfo: il numero 24 scappa via sulla fascia destra, entra in area e ci prova con un diagonale, ma il portiere del Monterosi Tuscia dice di no e para d’istinto. Picerno più intraprendente al 19’:calcio d’angolo tagliato di Dettori verso la porta, ancora una volta Alia non si fa sorprendere. Prova a farsi sotto la compagine laziale al 21’: galoppata sulla destra e cross di Verde, Costantino manca l’impatto per pochi centimetri. Qualche protesta dei padroni di casa al 25’ per un presunto rigore negato per fallo di mano di Lipani su cross di Reginaldo. Al 38’ ospiti pericolosi in area lucana ma Dettori blocca su un pericoloso traversone dalla sinistra, guadagnando anche un fallo. Rischio per il Picerno al 40’: Crespi rischia grosso sul pressing di Liga, palla in fallo laterale per evitare il peggio. Contropiede pericoloso del Monterosi Tuscia al 44’: Liga fugge via sulla corsia di destra, ma il suo cross non trova Costantino.

Primo tempo finisce a reti bianche. Seconda frazione subito in avanti il Picerno al 55’: Dettori con un tiro velenoso in area viene respinto dalla difesa dei laziali. Reagiscono gli ospiti ma senza costrutto. Sono i Lucani del Picerno a condurre le operazioni con Esposito che al 64’ ma è fermato in area all’ultimo momento da Piroli. Al 69’ ancora Picerno: cross di Pagliai dalla destra e colpo di testa di Diop, palla sul fondo. Partita che si sblocca nel finale all’81’ a favore del Picerno con il capitano Esposito: cross dalla destra del solito Pagliai, brutta uscita di Alia e Esposito non ci pensa due volte a ribadire in rete il suo quinto centro stagionale. Negli ultimi minuti lucani che potrebbero raddoppiare con il giovane Kouda il sinistro del talento ex Cagliari viene però parato da Alia. Vittoria ampiamente meritata da parte degli uomini di Longo e squadra che sale a quota 18 punti, mettendo nel mirino la zona playoff. Scavalcato il Monterosi Tuscia, fermo a quota 17 punti

Az Picerno- Monterosi Tuscia 1-0

Az Picerno (4-2-3-1) Crespi, Pagliai, Garcia, Ferrani, Guerra, Golfo (D’Angelo), Dettori (De Ciancio), De Cristofaro, Reginaldo (Kouda), Esposito ( De Franco), Diop (Santarcangelo). A Disp Albertazzi, Liurni, Monti, Novella Setola. All Longo.

Monterosi Tuscia (3-5-2) Alia, Mbende, Borri( Tartaglia), Verde, Di Renzo (Cancellieri), Lipani, Di Paolantonio (D’Antonio), Tolomello, Liga (Carlini) Costantino (Burgio). A Disp Basile, Giordani, Di Francesco, Cirone, Ferreri. All. Menichini.

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Marcatore: 75’ Esposito (P).

Oreste Roberto Lanza