Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Fatale la sconfitta di oggi in trasferta nel recupero contro il Bitonto



"La società della FC Francavilla comunica di aver sollevato mister Claudio De Luca dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club intende ringraziarlo sentitamente, persona eccezionale, per il lavoro svolto fino ad oggi.

A lui sono rivolti i migliori auguri in vista del suo futuro professionale". A breve verrà comunicato il sostituto che guiderà i prossimi allenamenti. Fatale la sconfitta di oggi in trasferta nel recupero contro il Bitonto per 1-0. La rete è stata messa a segno al 45' del secondo tempo da Palazzo.