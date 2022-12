Nel secondo tempo i lucani più propositivi, mancano per un soffio il vantaggio finale

Al Viviani Potenza- Audace Cerignola 0-0. Al Viviani due squadre in serie utile. Due squadre con una lunga storia, nella mente dei tifosi del Potenza rimane il 3-0 in Serie D al Viviani davanti ad oltre 5.000 spettatori con lo spettacolare goal in rovesciata di Carlos França, l'anno della promozione in serie C. L'attaccante siglò il pareggio nella gara di ritorno consegnando, praticamente, la terza serie ai lucani. Giuseppe Raffaele con il solito e consolidato 3-5-2 con Matino, Armini, Girasole in difesa. Centrocampo con Steffe, Rillo, Logoluso, Laaribi e Gyamfi, in attacco il capitano Caturano e Di Grazia. Fuori per infortunio Legittimo e lo squalificato Volpe.Pugliesi a specchio con il 3-5-2 con due attaccanti Filippo D’Andrea e Samuele Neglia in panchina Pazienza porta il temutissimo Giancarlo Malcore.Pronti, via. Subito Potenza in avanti alla ricerca del vantaggio. Ci prova Caturano, poi Di Grazia e Rillo molto attivo sulla corsia laterale di sinistra. Pugliesi che cercano di frenare la veemenza dei padroni di casa e ripartire quando le condizioni lo permettono. Ben oltre 25 minuti di batti e ribatti nell’area di centrocampo che producono poco e niente per entrambe le formazioni. Al 37’ c’è un interessante tiro di Caturano ben parato dal portiere pugliese Saracco. Due minuti dopo, al 39’ ancora Potenza, con Di Grazia che non sfrutta un bel passaggio di Talia.

Al 41’ un’occasione per il Potenza con Caturano su cross di Laaribi che non viene sfruttato dalla punta lucana. Al 44’ da annotare un’azione dell’Audace Cerignola con D’Andrea che viene imbeccato da Langella ma il suo tiro finisce nella curva dei tifosi del Potenza. Quattro minuti di recupero in cui non succede nulla se annotare il cambio del pallone in quanto quello in gioco è risultato sgonfio. Prima frazione di gioco a reti bianche.Seconda frazione senza nessuna sostituzione. Potenza più propositivo alla ricerca del vantaggio. Al 47’ è Laaribi a creare qualche apprensione al Potenza per un atterramento di IsmailACHIK in area di rigore. L’arbitro però concede una punizione da fuori. Ma il rigore era evidente. Potenza salvo. Al 49’ l’Audace Cerignola ci prova con D’Andrea baravo Gasparini a salvare la porta del Potenza. Al 56’ l’esterno di sinistra Rillo a crossare in area dei pugliesi ma non trova nessuno per la deviazione finale. Occasione al 62’ per il Potenza con Emmausso che tira violentemente in porta ma la palla viene deviata da un difensore pugliese. Al 66’ ci prova il centro mediano del Potenza Laaribi da distanza ravvicinata la palla viene bloccata dal portiere Saracco. Al 68’ Si salva Saracco da una palla sul piede di Emmausso ricevuta da un colpo di testa di Girasole.Al 73’ Potenza insiste e Talia a perdere l’occasione per il vantaggio Saracco salva la rete. L’occasione dell’Audace Cerignola porta il nome di Tascone che da oltre 35 metri sferra un tiro velenoso che per poco non si insacca alla destra di Gasparini. Poi piccole e incomplete giocate a centrocampo senza costrutto ulteriore. Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con risultato a reti bianche. Per il Potenza è l’undicesimo pareggio che porta pochi benefici in classifica. La squadra di mister Raffaele meritava la vittoria, solo per sfortuna non è arrivata.

POTENZA - AUDACE CERIGNOLA 0-0

POTENZA: Gasparini, Rillo, Gyamfi, Matino, Caturano, Di Grazia (7' st Emmausso), Armini (27' st Verrengia), Laaribi, Logoluso (7' st Sandri), Steffè (36' ptTalia), Girasole.Adisp: Alastra, Celesia, Del Pinto, Del Sole, Riccardi, Polito, Belloni, Masella, Schimmenti.

All: Giuseppe Raffaele.



AUDACE CERIGNOLA: Saracco, Russo, Capomaggio, Allegrini (24' pt D'Ausilio), Neglia, Ligi, D'Andrea (17' st Malcore), Achik (17' st Coccia), Sainz Maza (34' st Bianco), Tascone, Langella (34' st Botta). A disp: Fares, Trezza, Olivera, Inguscio, Gonnelli, Basile, Vitali, Giofrè, Signorile. All: Michele Pazienza

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari ( Maicol Ferrari di Rovereto - Andrea Nasti di Napoli)

NOTE: . Ammoniti: Armini (P), Capomaggio, Ligi (A) Angoli: 2-7. Recupero: 4' pt, 3' st.

Oreste Roberto Lanza