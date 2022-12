Plaude all’ingresso in Nazionale il capogruppo in consiglio comunale di Impegno Comune, Pino Ferrara

Orgoglio policorese in ambito calcistico per la convocazione nella Nazionale Italiana giovanissimi di Rocco Dente, classe 2008 cresciuto nella Jesus Buon Pastore, poi Padre Minozzi ed ora nelle fila del Bari calcio. Da qualche giorno è a disposizione di mister Massimiliano Favo. Questo sta a significare il grande lavoro delle associazioni a tutti i livelli sportivi. L'unico lucano presente in squadra ed il primo policorese ad indossare una maglia della Nazionale. L’attività di selezione terminerà l’8 dicembre sui campi del Centro Tecnico di Coverciano con il Torneo di Natale, il tradizionale quadrangolare che si concluderà l’11 dicembre. In quella occasione, ci sarà un’ulteriore scrematura che, progressivamente, porterà alla formazione della prima Nazionale della filiera Azzurra e ai relativi impegni internazionali del prossimo anno.

“Un grande in bocca al lupo al giovane policorese Rocco Dente che indossa da pochi giorni la maglia della Nazionale di Calcio giovanissimi”. Il capogruppo in consiglio comunale di Impegno Comune, Pino Ferrara, plaude all’ingresso in Nazionale del primo policorese. Classe 2008, ha cominciato la sua carriera sportiva prima nello “Jesus Buon Pastore”, poi nel “Padre Minozzi” e adesso nel Bari Calcio. “Questo è sicuramente frutto del grande lavoro che svolgono le associazioni sportive presenti sul territorio e attente al sano sviluppo fisico dei nostri giovani”. “Rocco Dente saprà portare avanti il nome di Policoro ai massimi livelli agonistici”.

Claudio Sole